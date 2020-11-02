Yarın başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek… 2 Kasım hava durumu tahminleri

Türkiye yeni haftaya yağmurla başlıyor. Bugün yurdun doğusunda görülecek olan yağışlar etki alanını yarından itibaren genişletecek. Megakent İstanbul’da yarın başlayacak olan yağışlar hafta sonuna kadar sürecek, yağışlara rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KARADENİZ’DE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu’nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.