Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yarın başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek… 2 Kasım hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair yayınladığı hava durumu tahmin haritasına göre bugün yurdun doğu kesimlerinde etkili olacak yağışlar yarından itibaren batı bölgelerde de görülecek. İstanbul'da yarın etkili olmaya başlaması beklenen yağmur hafta sonuna kadar sürecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:45, 02/11/2020
Haberler Gündem
Yarın başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek… 2 Kasım hava durumu tahminleri

Türkiye yeni haftaya yağmurla başlıyor. Bugün yurdun doğusunda görülecek olan yağışlar etki alanını yarından itibaren genişletecek. Megakent İstanbul’da yarın başlayacak olan yağışlar hafta sonuna kadar sürecek, yağışlara rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KARADENİZ’DE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu’nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Artvin Giresun HAVA DURUMU istanbul Meteoroloji Ordu Rize Sivas TRABZON Türkiye yağmur
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more