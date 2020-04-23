Yasağın ilk dakikalarında ceza kesildi, koşarak eve gitti

Gece yarısı başlayan yasak, 26 Nisan gece yarısına kadar devam edecek. Tüm kentlerde olduğu gibi Bursa’da da yasağın başlaması sonrası cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

3 BİN 186 LİRA CEZA

İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasından sonra kuralları ihlal ederek sokağa çıkan 20 yaşındaki bir genci durdurdu. Misafirliğe gittiğini ve sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığını belirten genci uyaran polis, 3 bin 186 lira ceza uyguladı.

Polis ekiplerinin hızlı bir şekilde eve gitmesi gerektiğini belirtmesinin ardından genç, koşarak evine gitti. (DHA)