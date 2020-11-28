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Yasakta sokakta tartıştılar: 5 gözaltı

Düzce’de sokağa çıkma yasağı saatlerinde alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Olaya müdahil olan polis ekiplerine direnen 5 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 23:59, 28/11/2020
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Olay, Düzce'nin Metek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Evde başlayan tartışma sokağa taştı. Olayı gören vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yasakta sokakta tartışan şahısları ayırmak için çalışma yaptı. Bu esnada şahıslar polislere karşı mukavemette bulununca bölgeye çok sayıda emniyet mensubu sevk edildi.

Sokağa çıkma yasağında alacak verecek nedeni ile kavga eden şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şahıslara sokağa çıkma yasağında olmalarından dolayı 3 bin 150'şer lira idari para cezası yazıldı. İHA

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