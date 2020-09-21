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Yenikapı’da elektrik kabloları yandı: Marmaray’da seferler durduruldu

Yenikapı'da yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

16:33 -
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yenikapı
Son güncelleme: 16:46 21.09.2020
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