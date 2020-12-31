Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaç saat sürecek?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı cuma, cumartesi ve pazar günü sürecek ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

Yasak boyunca bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

TURİSTLERE DE YASAK GELDİ

İçişleri Bakanlığı, son yayınladığı genelge ile turistlerin de belirli saatler arasında sokağa çıkması yasaklandı. Bakanlığın bilgilendirmesi şu şekilde;

31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar; il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.