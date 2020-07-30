Yılmaz Özdil’den erken seçim yorumu!

Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Erken seçim ihtimalini değerlendiren Yılmaz Özdil, AKP’nin önümüzdeki seçimi kazanamayacağını belirtti.

Özdil’in öne çıkan açıklamaları şöyle:

*2023 yılındaki seçimi AKP kaybedecek. Bana sorarsanız bu Pazar günü sandık konulsa seçim olsa bu Pazar günkü seçimi de AKP kaybedecek.

*İktidarın yıpranmışlığı ve çözüm bulamaması AKP’yi hızlı bir şekilde eritiyor.

*Cumhurbaşkanı diyor ki seçim 2023’te ama hangi gün ne kadar ötelerse seçimi AKP o kadar oy kaybedecek.

*Bana sorarsanız hemen bu Pazar seçim yapılmasında fayda var. Zararın neresinden dönerseniz kâr… Çünkü sorunlarımız AKP iktidarında iyileşmeyecek ağırlaşacak.

*AKP’nin Türkiye’yi yönetme kabiliyeti kalmadı.

*Bunu AKP’liler üzülsün kızsın diye söylemiyorum bu bir gerçek.

*Bunu ne kadar uzatırsa topluma o kadar büyük zararı olacak.

*Belediye seçimlerinde gördük. Türkiye’nin etkili bütün Büyükşehirleri AKP’nin elinden çıktı.

*AKP yerelde artık muhalefet.

*Bugün döviz kurunda yaşanan sıkıntılar, ithalat-ihracat dengesizliğindeki sıkıntılar, her şeyi bir yana bırakalım bütün hayata bakışlarımızı bir kenara bırakalım arkadaş bin 500 lira emekli maaşı olur mu?

*İnsan elini vicdanına koymalı. AKP elbette vermek isterdi ama bunu yapabilme kabiliyetini kaybetti.

*Korona döneminde bir asgari ücret veremedi.

*Bugün Türkiye’de ekonomiyi bilen bütün uzmanlar söylüyor ki Türkiye ekside.

*Bu sürdürülebilir olmaktan çıktı. Ben mesleğe başladığımda semt pazarlarında hava karardıktan sonra alışveriş yapan insanlarımızı haber yapardık. Yoksulluk göstergesi olarak.

*Bugün artık semt pazarlarımızda çöpe atılmış sebze meyveyi toplayan insanlarımız bile haber yapılmıyor.

*Bu yoksulluk ve sefalet Türkiye’de normalleşti.

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