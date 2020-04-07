Yol kontrolü yapan polislere hakaret etti, Valilik soruşturma başlattı

Sosyal medyada 31 Mart 2020 tarihinde trafik polislerinin yol kontrolü esnasında yaşandığı belirtilen bir olayın görüntüsü gündem oldu. .

Trafik polislerinin kontrol sırasında aracını durdurmasına kızan kişi polis memuruna “Ben yarbayım benimle konuşurken dikkatli olacaksın” dedi.

Tartışmaya başka bir polisin dahil olması üzerine “Komiserlere dahi askerlik yaptırdım” diyen şahıs, emniyet memurunun “Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde” cevabına “Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye.” dedi.

“EDERİN KAÇ PARA !”

Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine şahıs, “Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay” diyerek emirler savurdu. Polis memuruyla tartışmaya devam eden şahıs ” Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç para, ederin kaç para” diyerek çıkıştı.

Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan birçok vatandaş, olayın Konya'da yaşandığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayın Konya'da yaşandığı iddialarına ilişkin Sözcü'ye konuşan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, “ Biz bu videonun yayılmaya başladığı andan itibaren soruşturma başlattık ve olayın Konya'da yaşanmadığını teyit ettik. Ama bu olay ülkemizin her neresinde yaşanırsa yaşansın, görüntüler kabul edilemez. Görevi başındaki polise bu şekilde davranan kişinin de hakkettiği cezayı alması gerekir” şeklinde konuştu.

BURSA VALİLİĞİ: KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin Bursa'da kaydedilmesinin öğrenilmesinin ardından Bursa Valiliğin'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi :

“Bugün sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yol kontrol uygulama noktasındaki polis memurları ile yarbay olduğunu iddia eden araç sürücüsü arasında geçen hakaret içerikli tartışmanın, kentte, İzmir-Bursa otoyolu gişelerinde bulunan polis uygulama noktasında 31 Mart’ta gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli, Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.