Yunus Emre’nin katiline müebbet hapis cezası

Yunus Emre İzol’un (24) hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı olay 2 yıl önce Fatih’de meydana geldi. Ayhan Arslan sevgilisi ile birlikte eğlence mekanından ayrılarak Fatih’e geldi.

Bu sırada kız arkadaşının telefonu hırsızlar tarafından çalındı. Ayhan Arslan kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızlarla birlikte hareket ettiğinden şüphelendiği bir yabancı uyruklu kadına müdahale etti.

İZOL HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Arslan tarafından darp edilen yabancı uyruklu kadının yardım istemesi üzerine aralarında Yunus Emre İzol’un da bulunduğu vatandaşlar olaya müdahale etti. Sanık Ayhan Arslan cebindeki bıçağı çıkararak müdahale eden vatandaşlara saldırdı. Yunus Emre İzol aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Savcılık, sanık Ayhan Arslan hakkında “Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından dava açtı.

“15-20 KİŞİYİ BIÇAKLANABİLİRDİM”

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Ayhan Arslan, “Ben samimiyetle söylüyorum mağdurum. Kimseyi isteyerek kasıtlı vurmadım. 15-20 kişiyi bıçaklayabilirdim. Ama ben böyle bir şey yapmadım. Kaçtım. Kaçtıkça üstüme geldiler” dedi.

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Yapılan yargılamada mahkeme kararını açıkladı. Sanık Ayhan Arslan’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iki kişiyi de yaralama suçunda da 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, verdiği hapis cezaları ile ilgili herhangi bir indirim uygulamadı.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olayın 27 Ocak 2018 tarihinde saat 23.00 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi’nde meydana gelen olayda, şüpheli Ayhan Arslan’ın kadın arkadaşı şüpheli Elena Duşcova ile birlikte Aksaray’da eğlenip alkol aldıktan sonra suç yerine geldiklerini anlatılıyordu.

İddianameye göre, bir erkek şahsın Elena Duşcova’nın telefonunu çaldığı ve o sırada oradan geçmekte olan yabancı uyruklu bir kadının Duşcova’ya, ‘Senin telefonun mu çalındı?’ diye sorması üzerine şüpheliler Ayhan Arslan ile Elena Duşcova’nın yabancı uyruklu kadından şüphelenerek onu tutmaya çalıştıkları kaydedilmişti.

Şüpheli Elena Duşçova’nın yabancı uyruklu kadını darp etmesinin ardından etrafta bulunan şahısların olaya müdahale etmek istedikleri, şüpheli Ayhan Arslan’ın cebinden çıkardığı bıçakla etrafındaki şahıslara saldırdığı ve Yunus Emre İzol, Abdülhamit Akın ile Uğur Taşkın’ın yaralandıkları, İzol’un kaldırıldığı hastanede vefat ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, şüpheli Ayhan Arslan’ın, “Kasten öldürme” ve “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar, şüpheli Elena Duşcova’nın ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.