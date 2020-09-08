Yüzlerce insanı ölüme gönderdi, kendi çocuklarını yönetici yaptı

Geçen hafta Adana’da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’da tutuklanan terör örgütü IŞİD’in Türkiye Emiri Mahmut Özden’in Covid-19 olduğu ortaya çıkmıştı. Cezaevinde özel bir bölüme alınan Özden’in örgüt içindeki konumu ve icraatlarıyla ilgili detaylı bilgiler ortaya çıktı.

İddiaya göre Mahmut Özden 2014 yılında IŞİD üyesi akrabası M.G. aracılığıyla örgüt saflarına katıldı. Özden’e ‘kadılık’ görevi verildi, suç işleyen IŞİD üyelerini yargılayıp ceza veriyordu. M.G. ise Suriye'ye gitti, burada YPG’ye esir düştü. Mahmut Özden bir süre sonra Yamaçlı (Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı bir mahalle) Emiri oldu.

21 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

2015-2017 yılları arasında ‘örgüt üyesi olmak’, ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’, ‘terör örgütü adına haraç toplamak’, ‘bekçilere saldırı hazırlığı’ gibi suçlamalarla 10 kez gözaltına alındı.

Her seferinde serbest kalan Mahmut Özden 2017 yılında IŞİD’in Adana Emiri oldu. 22 Haziran 2017'de İncirlik Hava Üssü’ne bombalı saldırı hazırlığı yaptıkları iddiasıyla bir grup IŞİD’liyle birlikte bir kez daha gözaltına alındı. Tutuklandı ve hakkında 21 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ancak tutuksuz yargılanmak üzere yine serbest bırakıldı.

HİÇBİR ZAMAN CEP TELEFONU KULLANMADI

Tutuklu bulunduğu süre içinde büyük oğlu Hamza’yı ‘geçici emir’ yapan Mahmut Özden’in hiç bir zaman cep telefonu kullanmadı, görüşmeleri yüz yüze ve yazılı olarak yaptı. Yurt dışına çıkmayan Özden, haftanın belirli günlerinde örgüt üyesi teröristlerle düzenli olarak sohbetler gerçekleştirdi.

2019’da Türkiye Emiri olan, yüzlerce insanı IŞİD üyesi yapıp Suriye’ye savaşa gönderen iki eşli ve 10 çocuk babası Mahmut Özden, tek bir evladını bile terör örgütü saflarında savaştırmadı; sadece üst düzey sorumluluklar verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; aralarında oğlunun da bulunduğu 11 şüpheliyle birlikte 1 Eylül’de tutuklanan Mahmut Özden'in, Türkiye'deki stratejik yerlerine, siyasetçi ve devlet adamlarına ve bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemlerinin deşifre olduğunu açıklamıştı. (İHA)