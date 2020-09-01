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IŞİD’in Türkiye Emiri gazetecilere öpücük atmış!

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından IŞID'in Türkiye Emiri olduğu ve yakalandığı açıklanan Mahmut Özden'le ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor... Üç yıl önce IŞİD Adana Emiri iken gözaltına alınıp serbest kalan Özden'in, sağlık kontrolüne götürülerken, gazetecilere öpücük attığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
13:20 -
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IŞİD’in Türkiye Emiri gazetecilere öpücük atmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞID’in Türkiye Emiri Mahmut Özden’in yakalanıp tutuklandığını açıkladı. Soylu, Mahmut Özden’in, devlet adamlarını kaçırmak ve sansasyonel eylemler planladığını söyledi. Özden’in 2017’de IŞİD Adana Emiri’yken birkaç kez gözaltına alınıp serbest kaldığı ortaya çıktı.

(FOTO: DHA)

Mahmut Özden’le ilgili ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Üç yıl önce IŞİD Adana Emiri iken gözaltına alınıp serbest kalan Özden’in, sağlık kontrolüne götürülerken, gazetecilere öpücük attığı ortaya çıktı. (DHA)

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Adana İçişleri Bakanı IŞİD Sağlık Süleyman Soylu Türkiye
Son güncelleme: 13:25 01.09.2020
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