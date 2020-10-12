Zonguldak’ta 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar

Türkiye’de 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşmenin ardından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasakları da 10 Haziran’da kaldırılmıştı.

Yasakları kalkan 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sokağa çıkacak ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekti.

Ancak artan vakalarla birlikte tedbirler tekrar geri gelmeye başlaması üzerine Zonguldak Valiliği de bu yaş grubunda bulunan vatandaşlar için ek önlemler aldı.

AVM, SEMT PAZARI, HASTANE YASAK

Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan kararlar şöyle sıralandı:

* İlimiz tüm özel ve kamu hastanelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmeyecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* Çalışan personel sayısı 50 (elli) ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.