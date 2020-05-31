Çerkes ailenin Türkiye’ye uzanan sürgün öyküleri

Ferhan Kırçiçek Aşar'ın, Kuzey Kafkasya'da Büyük Çerkes Sürgünü’yle yurtlarından olan Çerkes ailelerinin Türkiye'ye uzanan öykülerini konu edinen ‘Dedem ve Oğulları-Çerkes Babaları’ adlı kitabı Gece Kitaplığı etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitabın kahramanları, Kuzey Kafkasya'da Büyük Çerkes Sürgünüyle yurtlarından olan binlerce Çerkes ailesinden yalnızca biri. Kitap, ata topraklarını bırakıp, Türkiye'de yeni bir hayat kurma mücadeleleri, geleneklerini yaşatma çabalarıyla, sürgüne zorlanan Çerkes tarihine adeta ışık tutuyor.

Ferhan Kırçiçek Aşar, ata topraklarını bırakıp Türkiye'de yeni bir hayat kurma mücadeleleri, geleneklerini yaşatma çabaları olan ve Büyük Çerkes Sürgünü’nün sonlarına tanık olan büyük dedesi Hanaso'nun izinden giderek kendi geçmişini didik didik ediyor.