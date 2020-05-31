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Çerkes ailenin Türkiye’ye uzanan sürgün öyküleri

Ferhan Kırçiçek Aşar’ın Çerkes ailesinin Türkiye’ye uzanan sürgün öykülerini kaleme aldığı "Dedem Ve Oğulları-Çerkes Babaları" raflardaki yerini aldı.

Sozcu.com.tr
08:32 -
Haberler Günün İçinden
Çerkes ailenin Türkiye’ye uzanan sürgün öyküleri

Ferhan Kırçiçek Aşar'ın, Kuzey Kafkasya'da Büyük Çerkes Sürgünü’yle yurtlarından olan Çerkes ailelerinin Türkiye'ye uzanan öykülerini konu edinen ‘Dedem ve Oğulları-Çerkes Babaları’ adlı kitabı Gece Kitaplığı etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitabın kahramanları, Kuzey Kafkasya'da Büyük Çerkes Sürgünüyle yurtlarından olan binlerce Çerkes ailesinden yalnızca biri. Kitap, ata topraklarını bırakıp, Türkiye'de yeni bir hayat kurma mücadeleleri, geleneklerini yaşatma çabalarıyla, sürgüne zorlanan Çerkes tarihine adeta ışık tutuyor.

Sürgün zamanı Türkiye'ye gelen köklü bir Çerkes ailesine mensup olan Ferhan Kırçiçek Aşar, atalarının gerçeklerle örülmüş yaşanmışlıklarını kaleme alıyor. (FOTO: SÖZCÜ)

Ferhan Kırçiçek Aşar, ata topraklarını bırakıp Türkiye'de yeni bir hayat kurma mücadeleleri, geleneklerini yaşatma çabaları olan ve Büyük Çerkes Sürgünü’nün sonlarına tanık olan büyük dedesi Hanaso'nun izinden giderek kendi geçmişini didik didik ediyor.

Sözcü Türkiye
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