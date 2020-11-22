Efsane indirimler 23 Kasım’da başlıyor

Hepsiburada, 40'a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Efsane Cuma” haftası için hazırlıklarını tamamladı.

Gebze'de 100 bin metrekare alana kurulu operasyon merkezine sahip olan Hepsiburada, platformunda yer alan on binlerce iş ortağı ve marka 23 Kasım'da başlayacak Efsane Cuma haftası için milyonlarca ürünü depoladı.

Yaşanan Covid 19 önlemleri kapsamında, Efsane Cuma'da da müşterilerin sağlığını güvence altına almak adına, sipariş verilecek ürünlerin yüksek önlemler altında dezenfekte edilip, paketlenip müşterilere ulaştırılması sürdürülecek.

Türkiye'nin önemli kargo firmalarıyla ve Hepsiburada'nın iştiraki Hepsijet'in Türkiye'nin 81 iline siparişleri sorunsuz ulaştırması için planlamalar yapıldı.

İNDİRİM ALARMI

Özel proje ekipleri oluşturularak, müşteri iç görü analizleri ve araştırmaları sonucunda kampanya ve indirim planlamaları yapıldığını belirten Hepsiburada yetkilileri, müşterilerin tek bir alışverişte birden fazla kredi kartıyla ödeme yapabilmesini sağlayan “çoklu kredi kartı” hizmetinden faydalanabileceğini kaydetti.

36 aya varan vade alternatiflerle online alışveriş kredisi seçeneğini sunan Hepsiburada, indirimler ve stoğu azalan ürünler için alarm servislerini devreye alacak.

Buna göre, ürün detay sayfalarında bulunan alarm simgesi tıklanarak “indirim alarmı kur” butonu ile kullanıcılar istediği 10 ürüne özel indirim alarmı kurabilecek. Bu ürünler indirime girdiği anda müşterilere bildirim yoluyla bilgi verilecek. Müşteriler alarm kurdukları ürünleri “Listelerim” sayfasından görüntüleyip yönetebilecekler.

Bu servisten faydalanabilmek için kullanıcıların Hepsiburada uygulamasının son sürümünü cihazlarında güncellemiş olmaları gerekiyor. Sunulan yeni servisler kapsamında ayrıca müşterilere listeye ekledikleri ve stoğu azalan ürünler için de otomatik bilgilendirme yapılacak.

Geçtiğimiz yıl en çok rağbet edilen kategoriler Sağlık ve Temizlik Ürünleri, Temel Tüketim ve Anne & Bebek & Oyuncak olarak öne çıkmıştı.

En çok talep gören ürünler akıllı telefon, elektronik diş fırçası, bilgisayar, akıllı bileklik gibi elektronik aletler oldu.