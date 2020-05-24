Kırmızı listeye alınmışlardı! Böyle görüntülendiler

Tunceli’nin Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde iki porsuk, aracıyla geçerken fark eden Hasan Çetin tarafından görüntülendi. Porsukların nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırımızı listesinde yer aldığı öğrenildi.

Daha önce de bir kez porsuk gördüğünü belirten Hasan Çetin, “İlk defa ikisini bir arada gördüm. O anları görüntülediğim için mutlu oldum. Yaban hayatı bakımından son derece zengin bir doğamız var. Herkesten ricam bu güzelliklere sahip çıkmaları” dedi. (İHA)