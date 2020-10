Mersin metro ihalesine 13 teklif

Mersin Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Projesi'nin Ön Yeterlilik İhalesi sosyal medyadan canlı yayınlandı. İhaleye yerli ve yabancı iş ortaklarının da bulunduğu birçok firmanın katılımıyla 13 teklif sunuldu.

Finans ve inşaatın bir arada olacağı projeye uluslararası birçok firma ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın projeye ilişkin daha önce düzenlediği ihale, bir firmanın itirazı nedeniyle Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmişti.

Pandemi süreci nedeniyle sekteye uğrayan ihale için Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeniden ön yeterlilik ihalesini gerçekleştirdi. “Mezitli – 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” için Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ihalede, İhale Komisyon Başkanlığı'nı Raylı Sistemler Şube Müdürü Salih Yılmaz yaptı. Ön Yeterlilik İhalesi'nde yurtiçi ve yurtdışından yerli ve yabancı iş ortaklarının da bulunduğu birçok firmanın gönderdiği 13 dosya incelendi.

“Mersinimiz için hayırlı olmasını diliyoruz”

İhale sonrası açıklama yapan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürü Salih Yılmaz, “Açılan tüm dosyalar ayrıntılı olarak komisyonumuz tarafından incelenip en kısa zamanda ihalemizin ikinci aşaması olan teknik ve mali yeterlilik kısmına davetlerimiz yapılacaktır. Mersinimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Ön Yeterlilik İhalesi'ne teklif sunan firmalar şunlar:

“-Dilingan Constructıon Int+Kiska-Kom İnş. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı

-Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

-Ziver İnşaat Taah. Mad. Turz. Paz.San.Tic. A.Ş.

-China Overseas Engineering Group Co. Ltd+China Camc Engineerıng Co. Ltd+ Sistem Elektromekanik Tesis İş

-Gülermak Ağır San.+ Sınohydro Corpratıon İş Ortaklığı Ltd

-Dido- Ray, Ederay, Hks Ankara İnş.- En-Ez İnşaat Ve Ardalya İş Ortaklığı

-Doğuş İnş. Ve Tic. A. Ş. -Yapı Merkezi İnşaat Ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişimi

-Smu Engeocom Ltd. + Met-Gün İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş İş Ortaklığı

-Hsy Yapı İnş. Sana.+ Ermit Müh. İnş.+ Araz Enerji İnş.+Uluray Yapı İş Ortaklığı

-Şenbay Madencilik Turizm- Azer İn. Servis Mmc

-Alsim Alarko San. Tesisleri Ve Tic. A.Ş.

-Pers Yapı İnş.+ Astro Üst Yapı A.Ş. İş Ortaklığı

-Nurol İnşaat Ve Tic. A.Ş.”