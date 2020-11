NG SAPANCA ENJOY 5 YILDIZLI OTEL KAVRAMINI BAMBAŞKA BİR BOYUTA TAŞIYOR

Sapanca ve Afyon'da yer alan otelleriyle turizm sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı kazandıran NG Hotels, ailesine konforun ve lüksün sınırlarını aşan yeni bir üye kazandırdı. Türkiye'nin en lüks ve 7 farklı kalite belgesine sahip otelleri NG Sapanca ve NG Afyon'dan sonra Sapanca'daki 2'inci otel yatırımı olan NG Sapanca Enjoy, hem çocuklu aileler, hem romantik çiftler hem de şirket organizasyonları için bölgenin alternatif konseptlere sahip, doğayla iç içe ve modern tasarımlı oteli olarak misafirlerini aradıkları tatil ortamıyla buluşturuyor.

Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranları, açık ve kapalı havuzları, çocuklara ve yetişkinlere özel alanları, her türlü toplantı ve etkinliğe ev sahipliği yapan yüksek standartlı toplantı salonlarıyla otel, “Hayat Enjoy’da güzel!” sloganını her detayında yaşatıyor.

NG Sapanca Enjoy, yüksek standartları ve misafirlerinin konforu için sunduğu eşsiz imkanlarıyla doğa, orman ve göl tutkunlarına hayatı yeniden yaşatıyor. Orman, havuz ve göl manzaralı 246 Deluxe, 4 Suite olmak üzere toplam 270 oda ile hizmet veren 5 yıldızlı NG Sapanca Enjoy, aynı zamanda pandemi sürecinde Türkiye'nin yeni açılan ilk büyük oteli olma özelliğini taşıyor.

5 yıldızlı otel kavramını yeniden tanımlıyor

NG Sapanca Enjoy, 5 yıldızlı otel kavramını yeniden tanımlayan odalarıyla misafirlerinin tüm beklentisini tam olarak karşılıyor. Her türlü konforun düşünüldüğü 37 metrekare genişliğindeki Deluxe odaları, orman ve göl manzaralı alternatifleriyle tatili ayrıcalıklı hale getiriyor. 40 metrekare genişliğindeki Superior Deluxe odaları, her detayında mükemmel bir deneyim sunuyor. Rahatlığın ön planda tutulduğu odalar, özgün tasarımlarıyla ve şık detaylarıyla konforu yaşatıyor. 40 metrekare büyüklüğündeki Disable Deluxe odalar, tüm detaylarıyla misafirlerine kendilerini özel hissettiriyor. 40 metrekare genişliğindeki Superior Deluxe with Terrace odaları, özel tasarıma sahip terasları, eşsiz doğa manzarasını gözler önüne seriyor. 70 ve 77 metrekare büyüklüğündeki Suite odaları, şık tasarımıyla kusursuzluğu yeniden tanımlayarak hayallerin ötesinde yüksek standartlar sunuyor. 77 metrekare büyüklüğündeki Balayı Suite, romantizmden ilham alan dekorasyonuyla paylaşılmayı bekleyen en özel anları, unutulmaz kılıyor. Gün boyu rahatlığı hissettiren bir konfora sahip olan 100 metrekare genişliğindeki Grand Suite, muhteşem manzarasıyla misafirlerine doğanın değerli bir parçası olduğunu hatırlıyor. Ailece geçirilecek bir tatil için de çok kullanışlı olan bu odalar, tüm aile fertlerine paylaşmanın keyfini yaşatıyor. King Suite ise 220 metrekare büyüklüğündeki geniş yaşam alanıyla konforu en üst seviyeye taşıyor ve beklentilerin ötesinde bir deneyim vaat ediyor. Hem göl hem orman manzarası sunan King Suite, yine kalabalık aileler için konforu en üst düzeye çıkarıyor.

Ailece ya da baş başa en güzel tatil

NG Sapanca Enjoy, herkese uygun farklı aktiviteleriyle doğanın kalbinde ailecek tatil yapmanın keyfini sunuyor. Misafirlerini yemyeşil ormanın içinde, kuş cıvıltıları eşliğinde, keyifli ve özel anlar yaşamaya davet eden NG Sapanca Enjoy, baş başa tatil yapmak isteyenleri de aşk ve romantizmle buluşturuyor. Sevdikleriyle sakin bir tatil geçirmek isteyenler, otelin sunduğu “Lüks Wellness” konsepti ve “Orman Terapisi” eşliğinde yepyeni anılar biriktirebiliyorlar.

Minik misafirler için mutluluk dağıtıyor

NG Sapanca Enjoy, çocuklara özel alanları ile hem eğlenceli hem de verimli bir tatil imkânı sunuyor. Kendilerine ayrılmış alanlarda gözetmenler eşliğinde eğlenen minik misafirler, çeşitli oyunlarla ve eğitici aktivitelerle zaman geçirirken konaklamaları boyunca güzel anılar biriktiriyor.

Her türlü toplantı için üst düzey toplantı odaları

Şehrin kalabalığından ve stresinden uzakta, yepyeni bir yaşam tarzı sunan NG Sapanca Enjoy'un en yüksek teknoloji kullanılarak donatılan ses geçirmez duvarları, eşsiz akustik ve ışıklandırma sistemine sahip toplantı salonları, her türlü toplantı için ideal bir ortam sunuyor. Tamamı gün ışığı alan, bin 400 metrekareye kadar alternatif büyüklükte 10 toplantı salonuna sahip olan otel, bilinen toplantı ve konferans konseptlerini adeta yeniden tanımlıyor. “Business Wellness” ayrıcalığını yaşatan toplantı salonları, kongre ve konferanslardan, ürün lansmanlarına ve özel etkinliklere kadar her türlü toplantıya ev sahipliği yapıyor. NG Sapanca Enjoy'da konumlandırılan doğanın içindeki “Taş Ev'” ise davetlere üst düzey bir boyut kazandırıyor.

Dünyaca ünlü lezzetlere yolculuk

NG Sapanca Enjoy, 2 restoran, 1 snack, 2 bar, 1 cafe, 1 dondurma dükkândan oluşan lezzet noktalarıyla tüm misafirlerinin damak tadına hitap ediyor. Türk ve dünya mutfaklarından farklı lezzetleri bir araya getiren otel, yeşil alanların geniş yer kapladığı özel konseptli restoranlarıyla misafirlerini dünya turuna çıkarıyor. En özel yemekleri en güzel sunumlarla buluşturan Ihlamur Restoran, misafirlerine unutamayacakları bir ziyafet yaşatıyor. Türk ve dünya mutfağının özenle seçilen lezzetleriyle Safran A la Carte Restoran, ustalık gerektiren özel lezzetleri göz alıcı sunumlarla buluşturuyor. Havuz kenarında konumlanan Lavanta Havuz Restoran, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Sessizliği sevenler için adeta bir cennet yaratan Melisa Sessiz Salon, dinlenerek vakit geçirmek isteyenler için özel lezzetleriyle huzurlu bir ortam yaratıyor. Tüm gün boyunca kesintisiz spor yayını izlemek isteyenler için muhteşem bir ortam sunan Sports Bar, konsepti ve tasarımıyla kendine hayran bırakıyor. Her yaştan insanın gönlünü fetheden çeşit çeşit dondurmalar NG Sapanca Enjoy farkıyla Ice Cream Shop'ta otel misafirlerini bekliyor.

Kadınlara ve erkeklere özel ayrıcalıklı SPA hizmeti

NG Sapanca Enjoy'un 4 bin 600 metrekarelik alanda konumlandırdığı, misafirlerinin ruhunu ve bedenini tazeleyerek şifa dağıtan SPA alanında; kadın, karma ve çocuklu aileler için tanımlanan 3 bölüm ve 6 havuz yer alıyor. “İyi yaşam”ın şifresini veren Aliva SPA, misafirlerini dinlendirirken yeniliyor. Huzur veren ortamında rahatlamanın ve dinlenmenin keyfini yaşatan Aliva SPA'nın yalnızca kadınlara ayrılan özel bölümünde; bakım alanı, Infrared Sauna, macera duşu, hamam, kese, ılıklık, Fin saunası, buhar odası, dinlenme odası ve kar çeşmesi bulunuyor. Her detayın konforla tasarlandığı Erkek SPA bölümünde; Infrared Sauna, kar çeşmesi, hamam, kese, ılıklık, fin saunası, buhar odası, tepideryum ve teraslı dinlenme odası yer alıyor. Karma SPA alanı ise misafirlerine sunduğu ayrıcalıklarla zamana meydan okuyor. Rahatlatıcı ve dinlendirici etkisiyle yenilenmeyi sağlayan Aliva SPA'nın bu bölümünde; sauna, buhar odası, tepideryum, macera duşu, kar çeşmesi ve dinlenme alanı yer alıyor. Ayrıca bu bölümde masajlar, hamam ritüelleri, özel bakımlar ve aromaterapi masajlarıyla çok özel SPA menüsü sunuluyor.

Eğlencenin tadını havuzda çıkarın

NG Sapanca Enjoy'da tatilde eğlencenin tadı havuzlarda çıkıyor. NG Sapanca Enjoy'da 5 kapalı, 2 açık olmak üzere toplam 7 havuz ve 1 Aquapark bulunuyor. Misafirlerine diledikleri gibi zaman geçirme ve doyasıya eğlenme imkânı sunan havuzlar, sadece çocukların değil yetişkinlerin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ayrıca NG Sapanca Enjoy'da çocuklar için harika bir oyun dünyası bulunuyor. Air Soft Poligon, Bilardo, Masa Tenisi, Nostalji Atari, Air Hokey, Langırt, Hareketli Basket Makinası, Sony Playstation 4 ve VR ile keyifle zaman geçiren çocuklar, N’joy Game Center 'ın tutkunu oluyor.