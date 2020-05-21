QNB Finansbank – Dijital Köprü

Dijital dönüşümü içselleştirmek son dönemde büyük bir önem kazandı

QNB Finansbank olarak KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırabilme hedefiyle Eylül 2019'da Dijital Köprü Projesi'ni hayata geçirdik. KOBİ'lere destek olmak amacıyla lansmanını yaptığımız Ücretsiz e-Dönüşüm Paketi büyük ilgi gördü, 30bine yakın kobi'miz başvuruda bulundu.

Bugüne geldiğimizde projenin başlangıcından çok daha farklı bir tablo ile karşı karşıyayız. Günümüz şartlarında tüm dünya olarak iş yapış şeklimiz 2 – 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde büyük bir değişme uğradı. Hayatımıza yeni terimler geldi: sosyal mesafe, yeni normal, online dersler/toplantılar bunlardan bazıları. Dijitalleşme artık çok daha farklı bir yere oturdu. Daha önce çok az firmanın içselleştirdiği bu terminoloji artık bir zorunluluk haline geldi ve şirketlerin rekabetçi olmalarının da ötesinde işlerini yürütebilmek için dijital dönüşümünü içselleştirmenin gerekliliğini bize kanıtladı.

e-Dönüşüm, KOBİ'lerle birlikte Serbest Meslek Sahiplerinin de hayatına e-SMM ile giriyor

e-SMM, serbest meslek çalışanlarının matbu olarak düzenledikleri makbuzun elektronik hali. Matbu makbuz ile aynı kanuni özelliklere sahip. Bu ürün yeni bir ürün değil, 1 Ocak 2018'den bu yana kullanılıyor ancak şimdiye kadar kullanım için herhangi bir zorunluluk yoktu. GİB’in 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı tebliğe göre; serbest meslek sahipleri 1 Haziran 2020’ye kadar başvurularını yaparak e-SMM uygulamasına dahil olmak zorundalar.

Makbuzların kağıttan dijitale taşınması ile veri kaybının önüne geçmenin yanında baskı, arşivleme, depolama, kargolama süreçlerini ve neden oldukları mali yükleri ortadan kaldırmanın yanında GİB'in çerçevelediği kurallar sayesinde oluşabilecek hataları en aza indirerek işlemlerin daha hızlı ve güvenilir gerçekleşmesini sağlıyor. e-SMM ile serbest meslek sahipleri, alıcılarına makbuzları e-posta veya SMS olarak yollayabilecekleri gibi, alıcılarının talep etmesi halinde basılı olarak da teslim edebiliyor ancak makbuzun basılı olarak saklanması gibi bir zorunluluğu yok.

Yayınlanan tebliğ kapsamına, vergiden muaf olmayan serbest meslek sahipleri giriyor. Doktor, avukat, mimar, diş doktoru, veteriner, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb. meslek gruplarının 1 Haziran 2020'ye kadar e-SMM'ye geçmeleri zorunlu.

Dijital Köprü e-SMM'ye geçiş sürecini kolaylaştırmak adına QNB Finansbank müşterisi olma koşulunu kaldırarak şubeye gitmeden de e-SMM'ye geçme avantajını sağladı

Yaptığımız araştırmaya göre ülkemizde halihazırda 200 binin üzerinde e-SMM mükellefi bulunuyor. QNB Finansbank olarak bu büyük gruba e-SMM'yi 2022 yılına kadar hiçbir kontör sınırlaması olmadan ücretsiz olarak sunacağız. Bankamızın internet sitesi, çağrı merkezi ve şubelerimizden başvuruda bulunan serbest meslek sahiplerinin QNB Finansbank müşterisi olması gerekmiyor. e-SMM'yi bankamız müşterisi olmayanlar da 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. Bankamızda hesap açarlarsa bu üründen 2022 yılına kadar ücretsiz olarak faydalanacaklar.

Serbest meslek sahiplerinin e-SMM'ye geçerek makbuzlarını bu sistem aracılığı ile üretmeleri için tek yapmaları gereken QNB Finansbank internet sitesi, çağrı merkezi ya da şubelerimiz aracılığı ile başvuruda bulunmaları ve e-İmza ya da Mali Mühürlerini bulundurmaları. Kullanım ile ilgili birkaç detay vermek gerekirse, Dijital Köprü'de e-Dönüşüm ürünlerini iştirakimiz QNB eFinans aracılığı ile sunuyoruz. Müşterilere QNB eFinans tarafından gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile qnbefinans.com'da yer alan portal üzerinden ürünü kolaylıkla aktivasyon sağlanıyor. Aktivasyon sağlandıktan sonra QNB eFinans'ın mobil uygulaması ile akıllı telefonlardan da makbuz kesilebiliyor.

e-Dönüşüm ürünleri hayatımıza yeni giren ürünler olduğundan dolayı müşterilerimize farklı kanallardan destek sunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bundan hareketle müşterilerimiz QNB eFinans'ın mobil uygulamasının yanı sıra qnbefinans.com'da yer alan chatbot sayesinde canlı destek alabilecekler. QNB Finansbank'ın çağrı merkezi de müşterilerimize bir telefon uzaktalar.