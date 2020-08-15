2. el otomobil satışında yeni dönem!

Corona virüsü salgınıyla birlikte sıfır km otomobil üretiminde yaşanan duraklamalar, 2. el otomobil piyasasını doğrudan etkiledi. Bu etkiyle birlikte kullanılmış otomobil fiyatlarında son 3 ay içerisinde yüzde 20-30 civarında artışlar yaşandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yeni bir yönetmelik yayınlandı. Yönetmelikte kullanılmış otomobil alım satımı yapan bireysel ve ticari kişiler, kiralama şirketlerinin ellerindeki araçların kiralama süreleri gibi detaylar yer alıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 2. el otomobil ticareti yapan kişilerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar işletmelerine yetki belgelerini alması gerektiğini söyledi. Pekcan bu sayede haksız rekabetin ortadan kaldırılacağını ve yapay olan fiyat artışının önüne geçileceğini de belirtti.

Bunla birlikte bireysel olarak araç alım satımı yapan kişileri de sınırlandıran yönetmeliğe göre elinde yetki belgesi bulunmayan kişiler bir senede sadece 3 defa araç alım satımı yapabilecek.

Ayrıca yönetmelikte “Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı” maddesi de yer alıyor. Bu adımla birlikte kiralama şirketleri kullandıkları araçları kendi içinde satacak.

Yönetmelikte satışa sunulan aracın ilanıyla alakalı da belirleyici detaylar yer alıyor. Özellikle yetkisiz kişiler tarafından yapılan 2. el otomobil ticaretiyle birlikte ortaya çıkan mağduriyeti gidermek için atılan bu adıma göre satışa konu olan aracın tüm detayları ilanda belirtilmek zorunda!

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