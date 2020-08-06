2. elde talep yüksek km’li araçlara kaydı!

Tüm sektörleri ağır şekilde etkileyen pandemi süreci 2.el otomotiv sektörünü de oldukça etkilemişti. Önlemlerin alınmasıyla Haziran ayındaki normalleşmeyle beraber sıfır ve ikinci el araç piyasası hareketlenmiş ve satışlar artışa geçmişti. Temmuz ayında ise bu normalleşmeye döviz kurlarındaki artış ve bayram öncesi araçlara talep etki etti. Bu etki ilan fiyatlarının artmasına ve daha yüksek kilometre aralığındaki araçların tercih edilmesine yol açtı.

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Arabam. com geçtiğimiz Temmuz ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistiklerini paylaştı.

RENAULT LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Haziran ayının lideri olan Renault markası 2.el ilanlarda, Temmuz ayında da yine %17 oranıyla liderliği kimseye kaptırmadı. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, BMW ve Honda izliyor.

EN ÇOK CLIO, ASTRA VE FOCUS İLANI VERİLDİ

İlanlara model özelinde bakıldığında Haziran ayında olduğu gibi Temmuz ayında da Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus liderliği paylaşıyorlar. Megane, Passat ve Corolla ilan sayısında ilk 3 modeli takip ediyor.

SUV’LERDE LİDER QASHQAI

Arabam. com’da yayınlanan SUV ilanlarında n yüksek oran yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor. Haziran ayına göre Captiva ilanlarının, Peugeot 3008 ve Nissan Juke ilanlarını geçip 5. sıraya yerleştiği görülüyor.

TEMMUZDA 2012 VE 2016 MODEL ARAÇ İLANLARI ARTTI

Temmuz ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %9 oranı ile 2012 oldu. 2012 model araçları 2016 ve 2015 model araçlar takip ediyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

EN ÇOK 50.000 TL – 100.000 TL FİYAT ARALIĞINDA İLAN VAR!

İlanlar içinde en yüksek payı %37 oranıyla 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. Temmuz ayındaki döviz kurunun artışı ve sıfır araç stoklarındaki sıkıntılar ikinci el fiyatlarına da yansıdı. 0-50 bin TL aralığındaki ilanlar %3, 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki ilanlar ise %2 düşerken, oranların daha yüksek fiyat aralıklarına kaydığı görülüyor.

ÇOK YOL YAPMIŞ ARAÇLARA TALEP ARTTI!

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. İkinci el araç fiyatlarının artışıyla beraber, yüksek kilometreli araçlara talep daha fazla. Bu talep ilan verilen araçlara da yansıyor.

Yapılan istatistik bilgilerine göre; 2020 yılı Temmuz ayında en fazla “otomobil” ilanı verildi ve ilanların dominant markası Renault, modeli ise Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus oldu. Motor hacmi 1.2 -1.4 ve 1.4 – 1.6 aralığında olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. Ayrıca en fazla ilan 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verilmiş.