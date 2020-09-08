3 yılda 10 bin adetten fazla…

Türkiye'de satılan her marka ve model binek otomobil ve ticari araç için uzun dönem operasyonel filo kiralama hizmeti sunan vdf Filo'nun kiraladığı araç sayısı 3 yılda 10 bin adedi geçti.

vdf Grubu CEO'su Tijen Akdoğan Ünver, “vdf Grubu'nun otomotiv finansmanında elde ettiği 20 yıllık tecrübeyi, 3 yıldır vdf Filo aracılığıyla onlarca sektörden kurum ve şirketin hizmetine sunuyoruz. Kurumların araç ihtiyaçlarını, finansal açıdan da değerlendirerek, onlara kapsamlı bir danışmanlık da sunuyoruz” dedi.

EN ÇOK VOLKSWAGEN POLO KİRALANDI

vdf Filo'nun bugüne kadar en çok kiraladığı otomobil markası Volkswagen oldu. Renault, Skoda ve FIAT en çok tercih edilen diğer markalar olurken, en çok kiralanan modeller ise Volkswagen Polo, Volkswagen Passat, Renault Megane, FIAT Egea, Renault Clio ve Skoda Octavia oldu.