Almanya’da 100 bin kişi işsiz kalabilir

DW Türkiye’nin haberine göre sektörün ürettiği araçlara yönelik talebin bu yıl içinde yüzde 15 azalacağının tahmin edildiğini belirten Dudenhöffer, daha önce yaşanan küresel mali krizden elde edilen deneyimler ışığında değerlendirme yapıldığında, otomotiv sektörünün korona krizini tam anlamı ile atlatmasının on yıldan fazla sürebileceğini ifade etti.

EN AZ 100 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Duisburg-Essen Üniversitesi İşletme ve Otomotiv Ekonomisi Bölümünde Prof. Dudenhöffer sektörel araştırmasında, Alman otomotiv markalarının depolarında, toplam 1,3 ile 1,7 milyon araçlık stoğunun bulunduğunu ve hiçbir şirketin kullanmadığı üretim kapasitesini yıllarca taşıyamayacağını vurguladı. Dudenhöffer, bu sebeplerden dolayı, “iyimser bir tahminle” şu an otomobil üreticisi firmalarla, onların yan sanayinde çalışan yaklaşık 830 bin kişiden en az 100 bin kişinin işine son verileceği öngörüsünde bulundu.

KÜRESEL BAZDA TALEP ÇOK DÜŞECEK!

Almanya otomotiv sanayinin ürettiği yıllık otomobil rakamı, 2019’da bir önceki yıla göre yaklaşık 400 bin azalarak 4,7 milyon otomobile düşmüştü. Prof. Dudenhöffer satış oranlarının bu yıl Almanya’da yüzde 15, Çin’de yüzde 20, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 25 ve İtalya’da yüzde 30 azalacağını tahmin ediyor. Dudenhöffer, sorunun tedarik zincirindeki aksaklıklar değil, açık bir şekilde azalan talep olduğunu ifade ediyor.

Dudenhöffer Almanya baz alındığında sektörde tekrar hareketlilik olması için bahsedilen durumlarla karşılaşılması halinde devletin katma değer vergisini ya azaltmalı ya da tamamen ortadan kaldırması gerektiğini de belirtti.