Avrupa fiyatı: 700 bin euro!

Yeni modelin üretim bantları 2021 sonuna kadar dolu. V8 bi-turbo motoru 585 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Böylece otomobil 4.8 saniyede 100 km/s hıza ulaşılıyor. Aracın maksimum hızı ise, 210 km/s ile sınırlandırılmış. İşte bu yeni yeni tip AMG G sınıfının arkasında bir de pikap gibi yük taşıma yeri bulunuyor.

İKİ YILDA 22 TANE ÜRETİLECEK

Normal G Serisi’nden 70 santimetre daha uzun olan araç, Bottrop'ta üretiliyor ve siparişler şimdiden dolmuş durumda. Şirketten yapılan açıklamada, “Şu an için 22 adet maksimum üretim kapasitemiz var ve dolmuş durumda. Başka sipariş almıyoruz” denildi. Brabus 800 Adventure XLP'nin uzunluğu 5.33 metre. AMG G serisindeki koltuk ve kişi taşıma sayısı aynen korunmuş. Ancak arkaya yük taşıma yeri eklendi ve arka aks 50 santimetre daha geriye çekildi.

Aracın üretimi ortalama 4 ay sürüyor. AMG'ye oranla bu arac 11 santimetre daha geniş ve 31 santimetre daha yüksek. Yüksekliği 2 metre 29 santimetre olarak belirtilmiş!

ULTRA ZENGİNLER SİPARİŞ VERDİ

4.5 ton ağırlığındaki süper lüks aracın, Almanya satış fiyatı 700 bin euro iken, çeşitli ek paketlerle bu rakam rahatlıkla 800 bin euroya ulaşıyor. Satın alanların bir kısmının petrol şeyhleri, bir kısmının ise Beverly Hills zenginleri olduğu sanılıyor. Almanya'da kısa sürede bu aracı yollarda görmek pek mümkün olmayacak gibi.