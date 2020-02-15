Ayna yerine kamera!

Japonya'da, seri üretim araçlarda dünyanın ilk Dijital Aynası olarak 2018 yılında tanıtılan sistem, geleneksel aynaların yerine, dijital kompakt kameraları ve yüksek çözünürlüklü ekranları getiriyor. Dijital Yan Ayna Monitörü sayesinde sürücüler, her türlü sürüş kondisyonunda çevreyi daha geniş açıyla ve daha net bir şekilde görebiliyor. Aynı zamanda sürücünün kör noktasını tamamen ortadan kaldırabiliyor.

Dijital aynaların getirdiği bir diğer avantajı ise, konvansiyonel aynalar gibi yağışlardan ve kirden etkilenmeyecek şekilde tasarlandığı için sürücüye daha net bir görüş açısı sağlaması. Ayrıca kameralarda yer alan ısıtma özelliği, soğuk havalarda buzlanmanın veya buğulanmaların önüne geçiyor. Kameralardaki parlaklık sensörü ise, otomatik olarak kendisini ayarlayarak arkadan gelen aracın farlarının sürücünün gözünü almasını engelliyor.

Dijital yan aynalardaki kameraların görüntüsü, kabinde ön sütunlara yerleştirilen iki adet 5 inç'lik ekrana yansıtılıyor. Park manevraları sırasında otomatik olarak hareket ederek en iyi görüş açısını sağlıyor.

Geleneksel aynaların kamerayla yer değiştirmesi otomobilin rüzgar direncini ve rüzgar sesini de azaltan bir özelliğe sahip. Ancak kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları düşünüldüğünde bu durumu kabullenmek biraz zor olabilir. Çünkü otomobilin üretildiği ilk günden itibaren, camın arkasında kalan ve yansıyan bir nesneye bakmaya alışmış bir kullanıcı profili mevcut…