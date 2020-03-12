Baba ve oğuldan elektrik motorlarında devrim!

Linear Labs adında hayatına başlayan bir baba oğul projesi olan Hunstable Electric Turbine, özellikle elektrikli otomobillerde kullanılan “elektrik motorunun” daha güçlü ve daha gelişmiş bir versiyonunu ürettiklerini iddia ediyor.

Konuya başlamadan önce elektrik motorlarıyla alakalı bilgi vermek gerekirse, bu motorlar oldukça verimli, şanzıman olmadığı için gücü direkt olarak tekerleğe maksimum seviyede iletebilen ve son olarak da çevre konusunda oldukça faydalı ürünlerdir. Ancak elektrik motorlarının yüksek torkları bazı sorunlara da yol açmıyor değil. Dönme eğilimleri nedeniyle şanzıman gibi bir mekanizmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu sistemde torku çarparken tekerlek hızını azaltıyor ve motorun sahip olduğu 10 bin RPM değerini geri alıyor…

Linear Labs, bu hızlı dönüşe ihtiyaç olmadan yeterli güç ve tork üretebilecek elektrik motoru bulduğunu söylüyor.

Şanzımana ihtiyaç duymayan bu yeni sistem elektrik motorlu otomobillerde bazı tasarım değişikliği oluşmasına da sebep olacak. Şanzıman gibi büyük bir parçanın varlığını ortadan kaldırmak fazladan ekstra alana sahip olmak anlamına geliyor. Bu sayede üretici daha büyük batarya kullanabilirken ağırlık dengeleme, hızlanma ve yola tutunma gibi bir otomobilin en önemli sürüş özellikleri olan durumları da daha verimli hâle getirebilecek.

Hunstable Electric Turbine(HET) adı verilen bu motoru baba, oğul olan Brad ve Fred Hunstable bulmuş. HET alışkın olduğumuz elektrik motorlarının sahip olduğu tek rotor ünitesi(bunları metal plaklar olarak ya da vidalara ekstra eklenen pulların büyükleri gibi düşünebilirisiniz) yerine 4 üniteye birden sahip. Bu da motorun bobinlerine etki ederek rotasyon oluşmasını sağlıyor.

HET elektrik motorunu kullanan otomobillerde birçok parça da eksilecek. Günümüzdeki elektrik motorlu otomobillerde AC-DC ve DC-DC dönüştürücü varken, HET motorlu otomobillerde DC-DC dönüştürücü sistemine ihtiyaç olmayacak. Ayrıca elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu şanzıman da bu teknolojide bulunmayacak.

Geliştirilen sistem daha fazla yazılım içeren bir tasarıma sahip. HET’in konulacağı otomobilin ileri ve geri gitmesi ya da şanzımanı varmış gibi davranması yazılımlarla gerçekleştirilecek.

Motordaki manyetik alanları zayıflatmak için bağımsız olarak dönen uçta yer alan plakalar sayesinde, bobinler değişken olarak rotorlarla etkileşim hâlinde oluyor. Bu hareketle birlikte HET’in ürettiği güç ve torkun değişkenliği sonsuz olarak gerçekleşiyor.

Bu motorun bir diğer özelliği ise daha ucuz ve her yerde bulunabilen demir “ferrit” mıknatıslarla üretiliyor olması.

Ürünün ilk defa 2020 yılı içinde micro-mobility adı verilen elektrikli scooter ve elektrikli bisikletlerde kullanılması hedefleniyor. 2021 yılında ise elektrikli otomobillerde bu motorun kullanılması planlanıyor.