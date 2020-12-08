Beklenen fiyat düşüşleri başladı

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte sıfır araçların temininde ve arzda yaşanan problemler, ikinci el araç fiyatlarına da etki etti. Ancak yılın sonuna doğru arz – talep dengesi sağlanmaya başladı.

Arabam.com’un 2. el ilanlarıyla alakalı açıkladığı verilere göre yılın son çeyreğinde artan fiyatların düşüşü ile ilgili oluşan beklentinin Kasım ayı sonunda gerçekleştiği görülüyor. Kasım ayında web sitesinde yayında olan ikinci el ilanların yüzde 35`inin, ilan sahipleri tarafından fiyatının yüzde 3 – 4 aralığında düşürüldüğü gözlemlendi.

KASIM AYINDA LİDER RENAULT

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Kasım ayında da yüzde 2'lik artış göstererek birinciliğini koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes – Benz ve BMW izliyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MODELLER

İlanlara model özelinde bakıldığında Kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Ekim ayında olduğu gibi Clio, Astra ve Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla yine Ekim ayında olduğu gibi Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

EN ÇOK 5-6 YAŞINDA OTOMOBİLLERİN İLANLARI GİRİLDİ

Kasım ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,1 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan sayılarının artışının Ekim ayındaki gibi devamı, bizlere sıfır km. araç fiyatında her ne kadar bir düşüş yaşansa da 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

150 – 250 BİN TL FİYATLI İLANLAR ARTIYOR

İlanlar içinde en yüksek payı %1,4 düşüş yaşasa da %27,5 oranıyla 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanlar, Kasım ayında artış göstermeye devam ediyor. Araç alımının bir yatırım haline dönüşmesinin etkileri sürüyor.

YÜKSEK KİLOMETREYE YÜKSEK İLGİ

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar Ekim ayında olduğu gibi Kasım ayında da daha çok görülüyor. 2020 yılında ikinci el araç fiyatlarındaki artışın etkisi ile daha uygun fiyatlı yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor.