Çek markanın ilk tam elektrikli SUV’u olacak!

Yeni Skoda Enyaq ismi, İrlandalı isim olan ve ‘hayat kaynağı' anlamına gelen ‘enya'dan türetildi. Enya ismi ise, İrlanda Kelt kültüründeki ‘öz', ‘ruh' veya ‘ilke' anlamlarına gelen ‘Eithne'den geliyor. Tüm bu anlamlar ise Skoda'nın yeni SUV modelinin farklı bakış açılarına sahip olmasını sağlıyor. Skoda'nın otomobil üreticisi olarak yeni bir elektromobilite dönemine girmesini temsil eden Enyaq, aynı zamanda markanın mühendislik tutkusunu ve yenilikçi gücünü ortaya koyuyor.

Enyaq ismi markanın Kodiaq, Karoq ve Kamiq SUV modellerinin isimlerinden türetilmiş. Enyaq, iV alt markasının 2022'nin sonuna kadar 10 adetten daha fazla elektrikli araç tanıtma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. 2025 yılında ŠKODA yüzde 100 elektrikli araçların ve şarjlı hibrit modellerin satışlarında yüzde 25'lik paya sahip olmasını hedefliyor.

Enyaq SUV otomobili Citigo IV’nin ardından markanın ikinci tam elektrikli otomobili olacak.