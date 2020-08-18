Daimler Nokia karşısında kaybetti!

Finli teknoloji şirketi Nokia ile otomotiv devi Daimler arasında navigasyon sistemleri, araç iletişim teknolojileri ve sürücüsüz araçlarda kullanılan teknolojilere yönelik telif hakları çiğnenmesi konusunda geniş bir dava açılmıştı.

Alman Mannheim Mahkemesi Daimler’in ya da dava ya dahil olan diğer tarafların Nokia ile adil, makul ve ayrımcı olmayan şartlarla bir lisans anlaşması imzalamaya hazır olmadığını söyledi. Daimler tarafından ise mahkemenin bu sonucuna itiraz edileceği söylendi.

Finli firma Nokia ise mahkemenin hücresel standart-temel patentlerini (SEP) lisanslama da adil bir şekilde davrandığını belirterek, Daimler’in bu teknolojileri yetkisiz olarak kullandığını belirtti.

Nokia Teknolojileri Başkanı Jenni Lukander, “Umarım Daimler bu durumu şimdi kabul edecek ve adil koşullarda bir lisans anlaşması yapacağız.” dedi. Finli firma Daimler karşısındaki ilk davasını kaybetmişti. (REUTERS)