Daimler’e şok dava!

Reuters’ın haberine göre Daimler hakkında açılan dava firmanın kurumsal yatırımcıları adına açıldı. Bunun sebebi ise üreticinin, kullandığı yanıltıcı sistemden hissedarlarını bu durumun risk ve maliyetleri hakkında bilgilendirmemesi.

TILP hukuk firmasından Avukat Andreas Tlip yaptığı açıklamada, “Bu davacılar yani Daimler’in hissesine sahip olan kurumsal firmalar, Daimler hisse senedini çok yüksek bir fiyata satın aldı. Sonrasında ise ortaya çıkan yanıltıcı yazılım kullanımı, hisse değerlerini olumsuz etkiledi ve Daimler’in kendilerine tazminatın tazmininden sorumlu olduğu kanaatimizdir” dedi.

Alman üretici Daimler’in sözcüsünden gelen bir açıklamada ise, davanın haklı olmadığı savunularak, dava hakkında henüz bilgilendirilmediklerini belirtildi. Ayrıca Daimler sözcüsü, “Tüm yasal yollarla suçlamalara karşı kendimizi savunacağız” dedi.