En erişilebilir “Jeep”

Jeep markasının SUV ürünlerdeki tecrübesini ve kalitesini bilmeyen yoktur. Markanın adından da zaten bu durum bariz bir şekilde anlaşılıyor. Konuğum olan otomobil ise Türkiye’de Jeep almak isteyen bir müşterinin satın alabileceği giriş seviyesindeki model Renegade.

Renegade ilk defa 2014 yılında tanıtılmış olan bir SUV modeli. Kompakt yani orta segmentte bulunan SUV kardeşlerinin hemen bir altına konumlandırılan otomobil, inanması güç ama bir B-SUV.

Aracı dışarıdan gördüğünüzde ilk jenerasyondan miras kalan köşeli tasarımı, 7 parçalı motor ızgarası, yuvarlak tasarımlı farları ve gövdesini tamamen çevrelen plastik ektraları dikkat çekiyor.

Önden Renegade’in makyajlı versiyonuna baktığınızda farlardaki yuvarlak gündüz ledleri size merhaba diyor. Tasarım anlamında güncellenen ön tampon da makyajın araca ne kadar farklılık kattığını göstermiş.

Otomobilin yan profilini incelediğinizde ise karşınıza gri ve siyah renklerle bezenmiş, yeni tasarıma sahip alaşım jantlar çıkıyor.

Tam 19 inç boyutunda olan bu jantlar otomobilin sürüş konforunu yerle bir etmiş diyebilirim. 235/45/19 ebatındaki lastikler bunun sebebini anlatıyor. Düşük yanak profiline sahip olan lastikler, herhangi bir çukura düşme pozisyonunda janta zarar vermesin diye daha fazla havayla doldurulur. Hem bu fazla hava, hem de düşük profilli lastiklerin sert olan yapısı özellikle günümüz SUV’lerinin konforunu temelden etkileyen faktörlerden biri.

Gelelim otomobilin arka kısmına. Renegade’nin arka tasarımı makyajsız versiyonla neredeyse aynı.

Kare biçiminde olan stoplar aracın köşeli tasarımını destekliyor. Ayrıca geniş ve plastikle bezenmiş arka tampon otomobili maceracı yapısını desteklemiş.

Renegede’nin içine geçtiğinizde ise dışarıdaki köşeli tasarım çizgisi içeride de devam ediyor. Multimedya ekranı, eşya gözleri, direksiyon, gösterge tablosu gibi ilk akla gelen parçalarda bu detaylar kolayca gözlemleniyor.

Otomobilin ön konsolunun ortasına yerleştirilen Uconnect yazılımlı multimedya ekranı yeni bir işlemci sayesinde daha hızlı çalışabiliyor. Test aracında olan ekranının boyutu ise 8.4 inç boyutunda ayrıca bu ekran Apple Carplay ve Android Auto’yu da destekliyor.

Otomobilin gösterge tablosuna baktığınızda ise yaklaşık 7 inç boyutunda olan renkli bilgi ekranı size araçla ilgili tüm detayları veriyor. Ayrıca gösterge tablosunda kullanılan fontlar sayesinde bu bölümün takibi ve okunması oldukça kolay.

Gelelin Renegade’nin boyutlarına. Otomobilin B-SUV segmentinde bir araç olduğunu yazımın başında belirtmişdim. Ancak boyutları bize biraz daha fazlasını veriyor.

Makyajlı Renegade, 4236 mm uzunluğunda, 1805 mm genişliğinde ve 1684 mm yüksekliğinde. Otomobilin aks mesafesi ise 2570 mm olarak öne çıkıyor.

Test aracımızın donanımında olan bir Renegade 1430 kg ağırlığında ve en az 351 litre bagaj hacmine sahip.

Renegade’nin motor kaputunu kaldırdığınızda ise karşınıza 1.3 litrelik turbo beslemeli bir motor çıkıyor. 150 beygir güç üreten bu ünite ön tekerleklere gücünü DDCT çift kavramalı şanzımanla iletiyor.

270 Nm tork üreten motor, çift kavramalı şanzımanla iyi bir uyum içerisinde. Otomobilin yakıt tüketimi ise bu verilerle birlikte şehir içi ve şehir dışı karma olarak kullandığım süre içerisinde 8.6 lt / 100 km olarak karşıma çıktı.

Makyajlı Renegade, önden çekişli ya da dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor. Bizim test aracımız ise 4×2 yani iki çeker versiyondu. Bu yüzden Jeep Active Drive ve Jeep Active Drive Low, SelecTerrain ile birlikte otomatik, kar, kum-çamur sürüş modlarına sahip değildik ama 4×4 versiyonda bunlar mevcut.

Yeni Jeep Renegade’de Elektronik Takla Engelleme ‘ERM’, Elektronik Stabilite Kontrolü ‘ESC’, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Trafik İşareti Algılama standart olarak sunuluyor. Ayrıca Paralel ve Dikine Park Asistanı, Ön Çarpışma Uyarısı, Aktif Acil Frenleme, Adaptif Hız Kontrolü, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Trafik Çapraz Geçiş Algılama gibi güvenlik donanımları, öne çıkıyor.

Renegade ülkemizde 2019 yılında 1516 adet satılarak markanın en çok tercih edilen modeli olmuş durumda. 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilen bu otomobil tasarımı, teknik donanımı ve teknolojileriyle oldukça başarılı.