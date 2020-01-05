Erdoğan’dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında yerli otomobilin fiyatına dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, şunları söyledi:
* İlk arkadaşlar tasarımını getirdiği zaman bana ayrı bir heyecan vermişti.
* 5 babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendini yurt dışında ispatlamış biridir.
* 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum.
* Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor.
* Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak. DHA