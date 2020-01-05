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Erdoğan’dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili "Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak" dedi.

22:29 -
Haberler Otomotiv
Erdoğan’dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında yerli otomobilin fiyatına dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

* İlk arkadaşlar tasarımını getirdiği zaman bana ayrı bir heyecan vermişti.

* 5 babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendini yurt dışında ispatlamış biridir.

* 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum.

* Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor.

* Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak. DHA

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Son güncelleme: 22:32 05.01.2020
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