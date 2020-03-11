FCA’nın en büyük bayisi ve 4 fabrikası için şok karar

FCA sözcüsü, Corona virüsünden etkilenen Pomigliano d’Arco, Melfi, Atessa ve Cassino fabrikalarını 2 yada 3 gün aralığında kapatacaklarını açıkladı. Bu tesislerdeki üretim ve normale dönüş gelecek pazartesi itibariyle olacak. FCA yıllık 600 bin adet üretimle Avrupa’nın yüzde 4’lük otomobil üretimini gerçekleştiriyor.

İLGİLİ HABER Avrupa otomotiv endüstrisine 'Corona' darbesi...

Corona virüsünden kaynaklı olarak grup etkileri minimuma indirmek için bazı ek adımlar atabileceğini ve attığını da belirtti. “Sonuç olarak bu önlemler dahilinde grup İtalya’da yer alan üretim tesislerinin gerektiğinde geçici olarak kapatacak” açıklaması yapıldı. FCA, “Günlük üretim adetleri, üretim süreçlerine göre azaltılacaktır” açıklamasında da bulundu. Salgın yüzünden üretim tam anlamıyla etkilenmeyecek ama belirli yavaşlamalar ve tesislerin dönüşümlü olarak çalışması söz konusu.

İLGİLİ HABER Otomotivde ‘Corona' alarmı

Yılda 29 bin 100 adet yeni ve 22 bin 400 adet kullanılmış otomobil satışı gerçekleştiren, İtalya’nın en büyük bayilerinden Autotorino, 55 yıllık geçimişinde ilk defa operasyonlarını durdurma kararı aldı. Karar şirketin başkanı Plinio Vanini tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Auto Torino’nun 1700 çalışanı bulunuyor ve toplam gelirleri 1.22 milyar euro seviyelerinde. Firma Fiat, Jeep, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, Kia, Mitsubishi ve Subaru markalarının satışı gerçekleştiriyor.

(REUTERS)