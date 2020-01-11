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Geely’den Aston Martin hamlesi!

Financial Times'ın haberine göre Çinli otomotiv devi Geely, İngilizlerin lüks ve spor otomobil üreticisi olan Aston Martin'e gözünü dikti. Geely; Daimler'in yüzde 10 hissesine, Volvo'ya, Lotus'a ve Smart markasının yüzde 50 hissesine sahip...

Sozcu.com.tr
08:50 -
Haberler Otomotiv
Geely’den Aston Martin hamlesi!

Çinli Geely’nin 107 yaşında olan Aston Martin markasından hisse alması için attığı adımların oldukça özenli olduğu FT’nin haberinde söyleniyor. Görüşmelerin doğrulanması ise Aston Martin tarafının potansiyel yatırımcılarıyla erken bir görüşme yapmayı planlamasından kaynaklı oldu.

Geely üretim bandı (Görsel : Shutterstok)

Aston Martin markasının 2019 yılı kârılılığındaki azalma ve Avrupa pazarında bu oranın yarı yarıya azalması markayla alakalı dikkat çeken unsurlardan. Geely ise Aston Martin ve sahibi olduğu Lotus ile üretilecek potansiyel sinerjiler görüyor.

Aston Martin DB 11 V8 (Görsel : Aston Martin)

İngiliz markanın sözcüsü ise, “Şirkete yatırımı olabilecek veya olamayacak potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunuyoruz” açıklamasında bulundu ancak Geely hakkında bir yorum yapmadı. Çinli markanın sözcüsü ise yorumda bulunmadı.

Geely Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu (Görsel : Volvo)

Aston Martin’in ortaklarından biri olan(%5 hisseye sahip) Daimler ise İngiliz otomobil üreticisinin uzun vadeli olarak geleceğinin güvence altına alma çabalarını desteklediğini belirtti. Geely başkanı Li Shufu Daimlerin yüzde 9.69, Smart’ın yüzde 50 hisselerine sahip. Ayrıca Lotus ve Volvo markalarıyla da ortaklıkları bulunuyor.

Avrupa otomobil Volvo
Son güncelleme: 08:53 11.01.2020
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