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Hyundai Assan üretime ara veriyor!

Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek. Hyundai Assan'ın ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceği aktarıldı.

18:07 -
Haberler Otomotiv
Hyundai Assan üretime ara veriyor!

Corona virüsünün Türkiye’de de yayılması sonucu Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesi, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hyundai Assan’ın çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceği belirtildi. İHA

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