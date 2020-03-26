Hyundai Assan üretime ara veriyor!

Corona virüsünün Türkiye’de de yayılması sonucu Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesi, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hyundai Assan’ın çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceği belirtildi. İHA