İlk sürücüsüz teslimatlar gelecek yıl başlıyor

Nuro, sürücüsüz teslimat operasyonlarına önümüzdeki yıl başlayarak başlamayı planlıyor. Daha önce R2 araçlarını eyalette nisan ayında test etti. Ancak yeni izinle hizmet için insanlardan ücret almasına izin verecek.

Firmanın araçları 35mph (56 km/h) ile sınırlandırılacak ve “güzel hava” koşullarında çalışacak.

California Motorlu Taşıtlar Departmanı direktörü Steve Gordon, “İlk konuşlandırma izninin verilmesi, California’daki otonom araçların evriminde önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

Nuro, iki eski Google mühendisi tarafından kuruldu ve Japon Softbank firması tarafından finanse edildi. Araçlar, içinde sürücü veya yolcu olmaksızın çalışacak şekilde tasarlandı.

R2, hareketini yönlendirmek için radar, termal görüntüleme ve 360 derecelik kameralar kullanıyor. Ve bir direksiyon simidi, pedallar veya yan dikiz aynaları yok.

Araç, ABD’deki çoğu otomobilden daha küçük ve yumurta şeklinde bir çerçeveye sahip, bu şekilde tasarlanmış. Ayrıca teslimatlar için sıcaklık kontrollü iki bölmeye sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Kapılar, alıcı tarafından bir kod girildiğinde öğeleri ortaya çıkarmak için kalkar.

Şubat ayında Houston, Teksas’taki bir önceki denemede R2, Domino’s Pizza için pizza, süpermarket zinciri Kroger’dan yiyecekler ve Walmart için ürünler teslim etti.

Öyle olsa bile, bir ulaştırma uzmanı, güvenlik konularının endişe verici olmaya devam edeceğini söyledi. Birmingham Üniversitesi’nden Prof. David Bailey, “Teknoloji kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken başlamak çok sınırlı olacak. Bu nedenle örneğin, araçlar hızları 35mph ile sınırlı olan ‘yüzey sokaklarında’ teslimat yapabilecek ve daha küçük Nuro teslimat araçları da sadece 25 mph ile sınırlı olacak.” dedi.

Ekim ayında, Google’ın Waymo hizmetinin bir parçası olarak, sürücüsüz taksiler Phoenix, Arizona’da faaliyete geçti.

Çevrimiçi teknoloji ve perakende devi Alibaba tarafından desteklenen benzer bir hizmet şu anda Çin’in en büyük şehri Şangay’da deneniyor.

Dünya çapında çeşitli otonom araçları içeren çok sayıda denemeden sadece ikisini işaret ediyorlar.