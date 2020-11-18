İngiltere 2030’da benzinli ve dizel araç satışlarını yasaklayacak

Geçtiğimiz haftalarda Financial Times’ın öne sürdüğünü içten yanmalı motorlu araç satışına İngiliz hükümetinden yasak haberi, Boris Johnson tarafından doğrulandı. Bu yasak İngiltere’yi 2050’ye kadar karbon nötr hale getirmek için başlatılan 10 maddelik planın bir parçası olarak öne çıkıyor.

Johnson, İngiliz hükümetinin elektrikli araçlar için 2.8 milyar sterlinden fazla yatırım yapacağını belirtti. Bu yatırımlar sayesinde ise 2030 yılında dizel ve benzinli motorlu araçların satışlarına ihtiyaç duyulmayacağını belirtti.

Yasağın yürürlüğe girmesine 10 yıl daha olsa da hükümet, 2035 yılına kadar bazı hibrit motorlu araçların satışına izin vereceğini belirtti.

2,8 milyar sterlinlik yatırım, elektrikli araç şarj noktalarının “İngiltere genelinde evlerde, caddelerde ve otoyollarda” yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için 1.3 milyar sterlinlik yatırımı içeriyor. Ayrıca sıfır ya da çok düşük emisyona sahip olan araçlar için 582 milyon sterlinlik hibenin de sözü verildi.

Hükümet ayrıca, Birleşik Krallık’ta toplu satış elektrikli araç pil üretiminin geliştirilmesine yardımcı olmak için önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyon sterlin harcama sözü de verdi.

İngiltere’de 2020’de şu ana kadar 75.946 yeni elektrikli otomobil satıldı ve bu toplam satışın sadece yüzde 5.5’ini oluşturuyor. Ancak istatistik markaların yeni elektrikli modellerini piyasaya sürdükçe pazarın hızla genişlemesiyle birlikte yıllık bazda yüzde 168,7’lik bir artışı temsil ediyor.

Bentley kısa süre önce, 2030’dan itibaren yalnızca elektrikli otomobil satacağını duyururken, Volvo 2025’ten itibaren yalnızca elektrikli veya plug-in hibrit modeller sunmayı taahhüt etmişti.

Bazı Avrupa ülkeleri, içten motorlu otomobillerin satışına son verme tarihlerini açıkladı, ancak Birleşik Krallık en iddialı ülkeler arasında. Norveç, bir 2025 hedefi belirledi, ancak ülkede satılan arabaların yaklaşık yüzde 50’si ağır teşvikler sayesinde zaten elektrikli. Almanya da 2030 yasağına bakıyor, Fransa ise 2040 hedefi belirledi.

Birleşik Krallık tüm bunlara ek olarak dizel motorlu ağır ticari vasıtaların da satışını kademeli olarak durdurmak için yeni bir istişare konusu başlattı.

KARARA OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ VE DERNEKLER NE DEDİ?

Bentley başkanı Adrian Hallmark, “Bentley, İngiltere otomobil pazarı için gelecekteki yasanın netliğini memnuniyetle karşılıyor ve hükümetin belirlediği tarihlerde ürün gamını bu standartlara göre ayarlayacak. Birleşik Krallık merkezli ilk otomobil üreticisi, hem uçtan-uca karbon nötr olma arzusunu hem de 2030 yılına kadar yalnızca tamamen elektrikli araçlar üretme niyetini zaten duyurdu. Bu durum 100 yıllık bir şirketin sadece 9 yıldaki dönüşümü anlamına geliyor. Hükümetin yeni iddialı ancak gerekli hedeflerini ve zaman çizelgelerini kabul ediyoruz. Şimdi odak noktasının altyapıyı ve müşterileri bu önemli yolculuğa çıkarmak için sektörler arası bir plan oluşturmaya ve uygulamaya kaydırması gerekiyor.” dedi.

Opel/Vauxhall patronu Steve Norman BBC’ye yaptığı açıklamada, “Beklediğimizden biraz daha sıkı ancak bu hedefe ulaşmak için planlar yapıldı – ve bunu gerçekleştirmek zorunda kalacağız.” dedi.

Jaguar Land Rover, şunları söyledi: “Jaguar Land Rover’da, sıfır emisyonlu bir gelecek için tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçlara yoğun bir şekilde yatırım yaparak, hükümetin duyurusunun yönünü çoktan benimsedik.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) genel müdürü Mike Hawes şunları söyledi: “Hükümetin karayolu taşımacılığını karbonsuzlaştırmada liderlik hedefini paylaşıyoruz ve bu yolculuğa kendimizi adadık.” dedi.

Ulusal Franchised Bayiler Derneği (NFDA) başkanı Sue Robinson, “Franchise verilmiş perakendeciler EV’lere geçişte çok önemli bir rol oynuyor ve tüketicilerle etkileşim kurarak sıfır emisyonlu araçların alımını teşvik etmek için büyük çaba sarf ediyorlar.” dedi. Ayrıca Robinson, mevcut hükümet teşviklerinin “Tüketici talebini teşvik etmede etkili olduğunu” sözlerine ekledi: “Güçlü teşvikler, İngiltere’nin pazar olgunlaşmaya başladıkça elektrikli otomobiller için güçlü bir tüketici pazarı olarak kalmasını sağlamanın anahtarıdır.” diye sözlerini tamamladı.