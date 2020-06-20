İşte en hızlı Mercedes-Benz E Serisi!

1986 yılının “The Hammer” efsanesinden bu yana Mercedes-AMG markasının en önemli modellerinden biri olan E Serisi AMG, en yeni hâliyle ortaya çıktı. Alman devinin en önemli modellerinden biri olan E Serisi yılın ilk aylarında makyaj operasyonuyla ortaya çıkmıştı.

Makyajlı otomobilin far, stop, ön ve arka tampon, jant, gövde seçenekleri, direksiyon, iç mekandaki birçok unsurları tamamen elden geçirilmiş. Makyajlı otomobilin detayları açıklandıktan sonra hız ve performans tutkunlarının merakı serinin en hızlı versiyonu için olmaya başladı.

HEM SEDAN HEM DE STATION WAGON OLARAK GELDİ

Otomobil bir önceki nesilde de en hızlı versiyonunu station wagon gövdeli tipte sunmuştu. Makyajla birlikte E Serisi AMG versiyonu sw olarak da üretiliyor.

Yeni otomobile dışarıdan baktığınızda farlardaki yumuşak hatların daha keskin çizgilere sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Stoplar ise bir öncek nesle göre yatay ve yere paralel olarak, çift parçalı hâlde tasarlanmış. Estate gövde tipinde ise krom çıta, dış taraftaki stop lambasına kadar uzanıyor. Form olarak değişmese de stop lambalarının iç tasarımı Sedan versiyon ile aynı olacak şekilde yenileniyor. Sedan versiyonun bagaj kapağının üzerindeki zarif spoyler gövde renginde boyanırken, isteğe bağlı olarak sunulan AMG Dış Mekan Karbon-fiber paketi ile birlikte spoyler karbon görünüme bürünüyor.

İÇ TASARIM

İç mekân AMG Performans detaylarıyla yüksek kalite algısı ve üst düzey bir sportiflik duygusu uyandırıyor. Ön koltuk sırtlıklarındaki “AMG” logosuyla AMG'ye özgü forma sahip napa deri koltuklar güçlü yan destekleriyle vücudu kavrarken aynı zamanda yüksek uzun yol konforuyla dikkat çekiyor. İsteğe bağlı olarak farklı deri seçenekleri veya entegre başlıklar ve daha da güçlendirilmiş yan destekleriyle AMG Performans spor koltuklar da sunuluyor.

Multimedya ekranı ve MBUX sistemi AMG’ye özel yeni teknolojilerle donatılmış. Baz versiyonda 10,25 inçlik ekranlar kullanılırken S versiyonunda 12,25 inçlik daha büyük ekranlar sunuluyor. Kullanıcı “Modern klasik”, “Spor” ve “Süper spor” olmak üzere üç farklı gösterge tasarımından birini seçebiliyor. Sürücü ayrıca AMG menüsü üzerinden; motor verileri, vites göstergesi, warm-up, Set-Up, G-Metre veya RACETIMER gibi AMG'ye özgü verileri ekrana getirebiliyor.

DİREKSİYON AMG’YE ÖZEL!

çift uzantılı tasarımı ve temiz bir şekilde entegre edilen kumanda düğmeleriyle yeni AMG Performans direksiyon simidi, otomobil ve sürücü arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Üç parça çift kollu tasarımıyla direksiyon kullanım ergonomisi sunarken alt kenarı düz tasarım motorsporlarına gönderme yapıyor. Direksiyon DINAMICA mikrofiber veya deri ile DINAMICA mikrofiber kombinasyonu olmak üzere farklı kaplamalarla tercih edilebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak direksiyon ısıtması da sunuluyor.

Özel sensörler sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığını takip edebiliyor; sürücünün ellerinin direksiyonda olmadığını algılayan sistem önce sürücüyü uyarıyor, devamında gerekli görürse acil durum frenlerini etkinleştiriyor.

“0-100 km/s hızlanma sadece 3.4 saniye!”

AMG'nin 4,0 litre V8 Biturbo motoru E 63 S 4MATIC+ versiyonunda 612 hp güç ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 850 Nm tork üretiyor. Baz versiyon olan E 63 4MATIC+, 571 hp güç ve 750 Nm tork üretiyor. S versiyonu 0'dan 100 km/s'ye 3,4 saniyede ulaşırken baz versiyon 3,5 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Estate gövde tipinin hızlanma değeri ise S versiyonunda 3,5 saniye ve baz modelde de 3.6 saniyede gerçekleşiyor!

AMG 4,0 Litre V8 motorda yüksek güç üretimi ve hassas gaz tepkileri için Twin-Scroll teknolojisine sahip iki adet turbo besleme kullanılıyor. Böylece geri basınç ve gaz dönüşümü optimize ediliyor. Standart olarak sunulan silindir kapatma özelliği ve diğer önlemler sayesinde her iki versiyonda yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor.