Jaguar Land Rover 500 çalışanını işten çıkaracak!

2012 yılından beridir Chery çatısı altında yaşayan Jaguar Land Rover, İngiltere’deki iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını açıkladı. Toplamda sadece Halewood fabrikasında 4500 çalışanı bulunan marka ülke genelinde yaklaşık olarak 500 kişiyle yollarını ayıracak.

Firmadan yapılan açıklamada, “JLR, performansını optimize etmek için harekete geçti. Marka sürdürülebilir gelişim, uzun dönem başarılı olması planlanan yeni iş modeli ve güvenli gelişim için böyle bir karar aldı” denildi.

Jaguar Land Rover’ın İngiltere’de bulunan Halewood Fabrikası Nisan ayından itibaren 3 olan vardiyasını 2+’ya düşürecek.

İngiliz markanın böyle bir karar almasındaki en büyük neden ise 2019 yılı satışları. Özellikle Çin’deki satışları iyi gitmeyen ve dizel motorlarla alakalı AB’deki değişimlerden ciddi oranda etkilenen Jaguar Land Rover, bu yıl satışlarında yüzde 6 gerileme yaşandığını açıklamıştı. Çin’de ise sadece aralık ayında yüzde 1.3’lük satış kaybı bulunuyor.

(REUTERS)