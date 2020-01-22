Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Jaguar Land Rover 500 çalışanını işten çıkaracak!

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover(JLR), çarşamba günü İngiltere'deki iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını açıkladı. Marka İngiltere'de bulunan fabrikası Halewood'ta Range Rover Evoque ve Land Rover Discovery Sport modellerini üretiyor! Firmanın bu kararının arkasında ise 2019 yılında yüzde 6 gerileyen satışlar var!

15:11 -
Haberler Otomotiv
Jaguar Land Rover 500 çalışanını işten çıkaracak!

2012 yılından beridir Chery çatısı altında yaşayan Jaguar Land Rover, İngiltere’deki iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını açıkladı. Toplamda sadece Halewood fabrikasında 4500 çalışanı bulunan marka ülke genelinde yaklaşık olarak 500 kişiyle yollarını ayıracak.

Firmadan yapılan açıklamada, “JLR, performansını optimize etmek için harekete geçti. Marka sürdürülebilir gelişim, uzun dönem başarılı olması planlanan yeni iş modeli ve güvenli gelişim için böyle bir karar aldı” denildi.

Jaguar Land Rover’ın İngiltere’de bulunan Halewood Fabrikası Nisan ayından itibaren 3 olan vardiyasını 2+’ya düşürecek.

Range Rover Evoque

İngiliz markanın böyle bir karar almasındaki en büyük neden ise 2019 yılı satışları. Özellikle Çin’deki satışları iyi gitmeyen ve dizel motorlarla alakalı AB’deki değişimlerden ciddi oranda etkilenen Jaguar Land Rover, bu yıl satışlarında yüzde 6 gerileme yaşandığını açıklamıştı. Çin’de ise sadece aralık ayında yüzde 1.3’lük satış kaybı bulunuyor.

(REUTERS)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more