Mahkemenin kararı tüm otomobil üreticilerini ilgilendiriyor!

Yargıtay Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin daha önce aldığı kararı onayarak Volkswagen’ın dizel araçların emisyon gazı salım sisteminde manipülasyon yaptığına hükmetti. Kararda şirketin davranışı gayrıahlaki ve bilinçli bir aldatmaca olarak tanımlandı. Buna göre VW bir müşterisine 25 bin 600 euro tazminat ödeyecek. Kararın yaklaşık 60 bin kişi için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

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ŞİRKET UZUNCA BİR SÜRE YALPALADI!

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre bu durum, “Yargıtay şirketin sadece gayrıahlaki, bilinçli aldatmaca yaptığını ispat etmedi, özellikle nahoş ve stratejik sebeplerin de bu davranışta rol oynadığını tespit etti. Eski şirket CEO’su Matthias Müller'in münferit mühendislerin yanlış yola sapmış olabileceği yönündeki sözleri de böylelikle tamamen çökmüş oldu. Şirket uzunca bir süre yalpaladı, olan biteni küçük göstermeye ve örtbas etmeye çalıştı. Bu da imajında yaşadığı tahribatı azami hale getirdi ancak hisse senetlerindeki değer kaybını ve milyarlarca euroluk yükünü hafifletmeye de engel olmadı. Günün kaybedeni şirket kadar onun pahalı hukuk danışmanları da. Yargıtay nihai olarak ve son derece iyi gerekçelendirilmiş bir şekilde emisyon gazı hilesinin bir emisyon gazı dolandırıcılığı olduğunu ortaya koydu. Bu tespit, şikayette bulunarak sonuç alacak olan on binlerce otomobil müşterisinin alacağı paradan daha önemli.” şeklinde açıklandı.

GAYRIAHLAKİ VE ÖZELLİKLE ADİ…

Berlin merkezli Die Welt gazetesi ise, “Volkswagen ‘gayrıahlaki’ ve ‘özellikle adi’ bir davranış sergiledi. Wolfsburglu otomobil üreticisi hakkında böylesine açık ve net sözler söyleyebilmek iyi hissettiriyor. Zira şirket de milyonlarca dizel otomobili yasa dışı bir egzoz gazı teknolojisiyle donatarak müşterilerine tam da böyle davrandı. Bu kararı Yargıtay verdi ve böylece on binlerce dizel sürücüsüne tazminat ödenmesi için yolu açmış oldu. Bu karar Volkswagen’a oldukça pahalıya patlayabilir, böyle olması da iyidir.”

BU, SADECE VW İÇİNDE DEĞİL TÜM OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN KARA BİR GÜN!

Badische Neuste Nachrichten ise, Karlsruhe'den atılan tokat, 500 kilometre uzaklıkta Volkswagen’in Wolfsburg’daki yönetim kurulu katında duymazlıktan gelinemeyecek kadar sert ve gürültülü. Yargıtay'ın en üst yargı hükmü, dünyanın en büyük otomobil şirketini patronlar açısından en acıtıcı iki yerden, itibardan ve cepten vuruyor. Bu sadece VW değil tüm otomotiv branşı için kara bir gün. Yargıtay'ın kararı Stuttgart, Münih ya da diğer şirket merkezlerinde de dikkate alınacak. Eğer otomobil filolarında emisyon gazı değerlerini bilinçli olarak manipüle ettikleri ve müşterilerini bilinçli olarak kandırdıkları ortaya çıkacak olursa onların da tazminat ödemesi gerekecek. Mahkemeler üstüne bir de zaman aşımı durumlarında tüketici lehine karar verecek olursa şirketler açısından daha da kötüsü gerçekleşecek. Ama dolandırıcıların hak ettiği de bundan başka bir şey değil.”

KARAR VATANDAŞLAR AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ…

“Yargıtay'ın Volkswagen kararı sadece otomobil üreticisinin müşterilerini değil büyük şirketlere yargının yumuşak davrandığını düşünen tüm vatandaşları sevindirmeli. Karlsruhe'deki yargıçlar tüketici lehine serinletici ve açık bir hükümde bulundu. Dizel manipülasyonlarıyla alıcıyı ve Federal Motorlu Taşıt Dairesi'ni bilinçli bir biçimde yanıltan VW şirketinin davranışının gayrıahlaki olduğu belirtildi. Kısacası Volkswagen dolandırıcılık yaptı ve bu yüzden de tazminat ödemek zorunda.”