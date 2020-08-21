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Opel Astra’ya özel ağustos fırsatları

Opel, müşterilerine Ağustos ayında birbirinden cazip koşullarla otomobil sahibi olma imkanı sunuyor. Opel’in bu yıl müşterileri ile buluşturduğu gözde modellerinden olan yeni Astra HB, 199.900TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Sozcu.com.tr
08:34 -
Haberler Otomotiv
Opel Astra’ya özel ağustos fırsatları

Opel modelleri Ağustos ayında da avantajlı fiyatlarıyla severlerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana segmentinde ilk kez tüketici ile buluşturduğu özellikler ve üstün teknolojilerle ilk üçteki yerini koruyan yeni Corsa'ya, Ağustos ayına özel 149.900TL'den başlayan fiyatlarla; amiral gemisi Insignia modeline ise Ağustos ayına özel 319.900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel'in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X 194.300TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, Opel Grandland X SUV modeli 254.800TL'den başlayan fiyatlarla Opel severlerin beğenisine sunuluyor.

Opel Astra HB

Ağustos ayında müşterilerine farklı finansman çözümleri de sunan Opel, 120.000TL’ye varan %0,69 faizli özel kredi seçeneklerinin yanı sıra belli başlı modellerde 67.000TL'ye varan 12 aylık ödeme seçenekleri ile %0 faiz olanağını birleştiriyor.

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