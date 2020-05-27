Otomotiv devleri çözümü işçi çıkartmakta buluyor

İngiliz süper spor otomobil üreticisi McLaren, corona virüsü etkisi sebebiyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. McLaren yaptığı açıklamada fabrika ve showroomların corona virüsü sebebiyle geçici olarak kapatılmasının yanında spor etkinliklerinin iptal edilmesiyle gelir akışlarının kesildiğini belirtti. Başkan Paul Walsh, “Bu şüphesiz, şirketimiz için son derece zorlu bir dönem. Fakat tekrar verimli, sürdürülebilir, net bir istikametle yeniden büyümeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. İşten çıkartılması planlanan 1200 kişiden 70’i firmanın Formula 1 takımı kadrosundan olacak. Şirket, halihazırda 4 bin kişiyi istihdam ediyor.

2 MİLYAR EURO TASARRUF

Diğer taraftan zor günler geçiren Fransız otomotiv devi Renault da, tasarruf tedbirleri kapmasında 2024 yılına kadar 5 bin kişiyi işten çıkartmaya hazırlanıyor. La Figaro gazetesinin haberine göre Fransız şirket, 5 bin kişiyi işten çıkartarak 2024 yılına kadar 2 milyar euroluk tasarruf yapmayı planlıyor. Renault'un sadece Fransa'da 48 bin 500 çalışanı bulunuyor.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün otomotiv sanayine 8 milyar euroluk destek paketini açıkladı. Renault'un ise ayakta kalabilmesi için 5 milyar euro desteğe ihtiyacı olduğu belirtilmişti.

JAPON DEVİ MERKEZ OLARAK AVRUPAYI SEÇTİ!

Kyodo'nun haberine göre Nissan, maliyet azaltma stratejisi kapsamında ve buna ek olarak küresel krizden dolayı yaşanan düşük otomobil satışlarını sebep göstererek 20 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planladığını geçtiğimizi hafta açıklamıştı.

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Markanın işten çıkarmaların merkezinin Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler olacağını da açıkladı.