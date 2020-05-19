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ÖTV teşviki gelmez çünkü…

Otomotiv sektöründe yaşanan daralma sonrası herkesin cevabını merak ettiği soru, “ÖTV teşviki gelir mi?” Birçok otomotiv yöneticisi teşvik beklemediğini belirtse de bu soru sürekli gündemdeki yerini koruyor.

Emre ÖZPEYNİRCİ
15:02 -
Haberler Otomotiv
ÖTV teşviki gelmez çünkü…

Evet, sektör temsilcilerine katılıyorum, kimse ÖTV teşviki beklemesin. Gerekçesi aslında devletin ÖTV gelirlerindeki artışta yatıyor.

YÜZDE 126 YÜKSELDİ

Çünkü geçen yıl ÖTV teşvikinin devrede olduğu ilk 4 aya göre toplam pazar yüzde 26 artarken, devletin motorlu taşıtlardan tahsil ettiği ÖTV gelirleri ise tam yüzde 126 yükselmiş. ÖTV gelirlerinin satışlardan daha çok yükselmesinin sebebi ise kura bağlı fiyat artışlarından kaynaklanıyor.

Özetle;
• Ocak 2019'da araç başı ÖTV tahsilatı 25 bin 975 TL iken Ocak 2020'de bu tutar 31 bin 105 TL'ye yükselmiş.
• Nisan 2019'da 26 bin 475 TL olan ara başı tahsilat ise Nisan 2020'ye gelindiğinde tam 48 bin 92 TL'ye çıkmış.

MATRAH GÜNCELLENSİN

Geçen yıla göre kıyasladığımızda 2019'un ilk 4 ayında araç başı tahsilat tutarı neredeyse hiç değişmemişken, 2020'de bu oran yüzde 50 artmış. Bu yüzden kimse ÖTV teşviki beklemesin, bir an önce ÖTV'de matrah dilimlerinin güncellenmesi için baskı yapılsın.

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Son güncelleme: 15:09 19.05.2020
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