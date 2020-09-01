ÖTV zammı büyük ama tepkiler küçük

1 Ocak 2020'den bu yana Euro'da yaşanan yüzde 30'un üzerinde değer artışına bağlı olarak herkes Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimlerinde güncelleme beklerken, toplam satışların yüzde 60'ını oluşturan otomobillere yüzde 13 ila 23 arasında ÖTV zammı yapıldı. Düzenlemeye ilişkin birçok sektör yetkilisi sessiz kalırken, yorum yapanlar da çok sert ifadelerden kaçındı.

YATIRIMLARI VE İSTİHDAMI MENFİ YÖNDE ETKİLER

Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu, düzenlemede en düşük vergi dilimlerine giren model sayısının çok kısıtlı olması ve matrah sınırının altında kalan model seçeneklerinin azlığının tüketiciler yönünden mağduriyetlere yol açacağının görüldüğünü söyledi. Bilaloğlu, “Yeni ÖTV artışlarının otomotiv iç pazarının büyümesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına ise olumsuz etkisi olacağı görüşündeyiz. Bu durum potansiyel yatırımları ve istihdamı menfi yönde etkileyecektir” diye konuştu..

TALEPTE ÖNEMLİ AZALMA OLUR

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, düzenleme ile araç fiyatları üzerinde ciddi miktarda bir artışa neden olacağı endişesini taşıdıklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Satılan her 10 aracın 6 tanesinin ithal olması ve ortalama fiyatların 130 bin TL'nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da ulaşılması zor seviyelere çıkmasına neden olacağını düşünüyoruz. Bu da talepte önemli bir azalma potansiyeli taşıyor. Ayrıca ikinci el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme olmasından endişe duyuyoruz.”

MEVCUT VERİ SİSTEMİ ARTIK DEĞİŞTİRİLMELİ

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 2018'den beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının güncellenmiş olmasını olumlu değerlendirdiğini vurgulayarak, “Bununla birlikte, yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz” dedi. Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En başından beri söylediğimiz gibi, mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerekmektedir. Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca gelişen otomobil teknolojilerini desteklemekte eksik kalan bir sistemdir.”

SATILAN ARAÇLARIN YARISI ETKİLENİR

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni düzenlemenin özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu bir gelişme olsa da pazarda satılan araçların yarısından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olacağını söyledi. Berkel, “Özellikle SUV ile B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacaktır. Bu da birçok markanın yıl sonu satış tahminlerine ulaşmasının zor olduğunu gösteriyor” dedi.