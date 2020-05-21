Passat’ın en büyük rakibi!

Skoda’nın ürün gamında en tepede bulunana Superb hafif bir makyaj geçirdi. Otomobil ile ilk defa tanışmamız 2001 yılına kadar gidiyor. O günden bu yana otomobil boyutları ve kullanıcısına sunduğu kolaylıklar açısından hiçbir şey kaybetmemiş hatta kazanmış diyebiliriz.

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Gelelim en yeni jenerasyon Superb’e. Otomobilin farları, stopları, ön ve arka tamponları bu yenilenme operasyonundan en çok etkilenen bölümleri olmuş.

Farlar full led matrix teknolojisine kavuştu ama tasarımında bir farklılık yok. Ön tamponda ise yer alan bazı tasarım farklılıkları özellikle sis farları ve çevresinde fark ediliyor.

Otomobile yan profilden baktığınız zaman ise makyajsız versiyona göre çok fark eden farklılıklar gözünüze çarpmıyor.

Aracın arkasına göz attığınızda Skoda logosunun yerini markanın yazısına bıraktığını ilk etapta fark ediyorsunuz.

Bagaj kapağının ortasından geçen krom çıta ise led teknolojili stopların içine kadar uzanıyor.

Arka kısımda bu detaylara ek olarak tamponun alt tarafında da tasarım değişikliklerini görebilirsiniz.

Gelelim otomobilin içine… Yenilenen Superb’in kabininde kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, akıllı bagaj düzenleme sistemi ve bagaj alanında yatay hareketli bir bar ile esnek düzenleme sistemi yer alıyor.

Aracın sürücü koltuğunu açıp içine geçtiğinizde ise ilk defa makyajlı versiyonda göreceğiniz şeylerle ne yazık ki karşılaşmıyorsunuz.

Otomobilin üç kollu direksiyonu markanın diğer modellerinde de kullanılan ortak bir parça.

Direksiyonun arkasında yer alan vites değiştirme kulakçıkları Superb’e yakışıyor ve kullanıcının vites değişimleri konusunda işini kolaylaştırıyor.

Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge paneli ise tamamıyla dijital. Bu sistem VW Grubu’nun diğer modellerinde de kullanılanla aşağı yukarı aynı.

Direksiyonun üzerinde bulunan düğmeler sayesinde gösterge tablosunun tasarımını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.

Sürücü koltuğunda otururken kafanızı sağa çevirdiğinizde dikkatinizi çekecek bir diğer özellik ise ön yolcu koltuğunun yanında yer alan ve bu koltuğu hareket ettiren düğmeler oluyor.

Bu özellik sayesinde sağ ön koltuğu arkada oturan yolcularınızı düşünerek kolayca ayarlayabiliyorsunuz.

Superb’in öne çıkan en önemli özelliği aslında arka koltukta sunulan geniş yaşam alanı. Superb’in aks mesafesi 2841 mm olarak belirtilmiş. Bu rakam en büyük rakiplerinden biri olan Passat’ta 2786 mm ve yeni 508’de 2793 mm…

Arka koltukta ortalamanın üzerinde boyu olan bir yolcunuz çok rahat bir biçimde saatlerce yolculuk yapabilir. Ayrıca arka kısımın iklimlendirme sisteminin kontrolü de burada yer alıyor.

Ekstra olarak ön yolcu koltuğunun arkasında arka koltukta oturan yolcular düşünülerek cep telefonu ya da tablet bilgisayar için bir apart takılmıştı.

Otomobilin boyutlarına göz atacak olursak ise, Skoda Superb 4869 mm uzunluğa, 1864 mm genişliğe ve 1469 mm yüksekliğe sahip.

Otomobilin aks mesafesi ise 2841 mm olarak belirtilmiş.

Superb’ın test otomobili olan versiyonu 1.5 litrelik TSI motora ve DSG şanzımana sahipti. Bu özellikle olan bir Superb’in ağırlığı 1395 kg. Otomobilin dev bagajı ise 625 litre hacminde…

En çok merak edilen konulardan biri de Volkswagen Grubu’nun yeni modellerinde ortaya çıkarttığı 1.5 litrelik TSI motoru.

Bizim test aracımız olan Superb’de de bu ünite yer alıyordu. 1.4 litrelik TSI üniteden ciddi farklılıklar içermeyen bu motor eski versiyona göre biraz daha güçlü ve biraz daha ekonomik.

150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu ünite, 7 ileri çift kavramalı DSG şanzımanla kombine edilmiş.

Otomobil böylelikle 0’dan 100 km/s hıza 9.2 saniyede ulaşırken maksimum da 219 km/s hıza ulaşabiliyor.

Superb ile seyahate başladığınızda otomobilin kabinindeki sessizlik ve ferahlık ilk etapta kendinizi gayet sakin ve rahat hissetmenize sebep oluyor. Direksiyonun yumuşaklığı, otomobilin gövdesinin rahat bir biçimde hareket etmese de bu hislerinizi destekliyor.

Sürücüyü iyi bir biçimde kavrayan konforlu ön koltuk, kadifemsi yapısı yüzünden uzun süre üzerinde zaman geçirdiğinizde terlemelere sebep veriyor.

Otomobille virajlarda gövdenin uzun olmasına rağmen ciddi esnemelerle karşılaşmıyorsunuz. Bunun en temel sebebi ise 19 inç boyutundaki yeni tasarımlı jantları oluyor.

1.5 litrelik TSI motor özellikle yüksek devirlerde de alt devirlerde olduğu kadar başarılı. Virajlı yollarda otomobilin gücünü hissetmek istediğiniz karşınıza zayıf diyebileceğiniz bir ünite yerine daha atletik bir otomobil çıkıyor.

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Tempolu sürüşlerinizde uzun ve 1.3 ton ağırlığında gövde, viraj giriş ve çıkışlarında kontrolünüzü biraz zorlaştırsa da ESP sisteminin devreye girmesi sizi tekrar hayata bağlıyor diyebilirim.

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Superb’de yeni güvenlik teknolojileriyle birlikte markada ilk kez kullanılan özellikler de sunuluyor. Öngörülü Hız Sabitleyici sistemin son versiyonu, camda yer alan kameradaki görüntünün anı sıra navigasyon sistemini de kullanarak hız sınırlamalarını önceden belirleyerek otomatik olarak aracın hızını ayarlıyor. Yeni Acil Durum Asistanı ise çoklu şeride sahip yollarda acil durumda aracı otomatik olarak güvenli bir şekilde yol kenarına alabiliyor. Skoda Superb’de aynı zamanda Yaya Koruma özelliğine sahip Ön Asistan da yer alıyor.

Otomobil ülkemizde 1.5 TSI ACT, 1.6 ve 2.0 TDI motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. 1.6 litrelik dizel motorlu Superb modellerinin tümü DSG şanzımanla geliyor ve başlangıç fiyatı da 265 bin 400 TL. 2 litre dizel motorlu versiyon ise 190 beygir güç üreten 4×4 çekiş sistemine sahip bir biçimde satın alınabiliyor. Bu otomobilin fiyatı ise 504 bin 900 TL olarak belirtilmiş.

Test otomobilimiz olan 1.5 litrelik TSI motorlu Superb ise hem manuel hem de otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 205 bin 900 TL. Ortalama bir 1.5 TSI DSG Superb’in fiyatı ise 265 bin 400 TL civarlarına geliyor. Test aracımızın ortalama fiyatı ise 293 bin 900 TL.

Tüm bu detaylar ışığında D segmentinin en büyük oyuncusu olarak Skoda Superb gösterilebilir. Superb, Passat’ın domine ettiği ve çok güçlü olduğu bu segmentte kesinlikle en az Passat kadar ilgiyi hak ediyor.