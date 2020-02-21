Renault maliyet düşürmek için işten çıkarma yapamayacak!

Brüksel’de gazetecilerle buluşan Fransa Maliye Bakanı Le Maire, “Devlet, yapılacak seçimlerin Fransa’daki fabrikalara ve işlere etki edip etmeyeceğinden emin olmak için Renault’taki yerini koruyacak.” dedi. Ayrıca Le Maire, dev grubun gelecek 3 yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı maliyet düşürme stratejisini de kurnaz bir davranış olarak nitelendirdi.

Auto News haberine göre Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Renault’un endüstriyel planıyla alakalı firma CEO’su Jean-Dominique Senard ile görüştüğünü de açıkladı. Bu diyaloğun devam edeceğini söyleyen Le Maire, “Renault karşılaşacağı yeni zorluklarla yüzleşmek zorunda. Marka Fransa’daki uzun vadeli çıkarlarını dikkate almalı, düşünmeli” dedi.

Maliye bakanı Bruno Le Maire, aslında bu yaklaşımla gelecek yıllarda markanın planladığı maliyet düşürme operasyonundan ülkenin de çıkarlarının etkilenmemesi adına önlem alması olarak yorumlanabilir. Renault markasının Fransa’da gerçekleştireceği işten çıkarma ve benzeri durumlar, ülkedeki işsizliği ve ekonomik durumu direkt olarak etkileyecek bir sebep. Ayrıca devletin, markanın belli bir oranda hissesine sahip olması karşılaşılacak işten çıkarma operasyonu sonucunda dikkatlerin siyasi bir boyuta taşınmasına da sebep olabilir…

Fransız hükümeti Renault hisselerinin yüzde 15’ine sahip. Ayrıca FCA ile birleşme konusunda iki marka arasında görüşmeler gerçekleşmiş ancak orta noktada buluşma olmamıştı. Bunun en önemli sebeplerinden biri olarak hükümetin yüzde 15 oranında sahip olduğu Renault hisselerinden bahsediliyordu.