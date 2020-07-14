Sadece 19 kişi sahip olacak!

Elektrikli ve içten yanmalı motoru ile 819 hp’lik bir güçle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olan Sian'ın bu üstü açık modeli, 0'dan saatte 100 kilometreye sadece 2,9 saniyede çıkıyor ve saatte 350 km/s yapabiliyor. Yalnızca 19 adet üretilen Lamborghini Sian Roadster'ların tamamı şimdiden satıldı.

Markanın geliştirdiği V12 silindirli motorla birlikte kombine edilen elektrik motoru Sian’a günümüz teknolojisinden de yenilikler katmış durumda.

Automobili Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, “Sián Roadster, Lamborghini ruhunun özetidir. Nefes kesen tasarımın ve olağanüstü performansın ifadesi, daha da önemlisi geleceğin başlıca teknolojilerinin vücut bulmuş halidir. Sián’ın yenilikçi hibrit aktarma organları, Lamborghini’nin süper spor otomobillerinin ilerlediği yönü müjdeliyor. Üstü açık Sián Roadster, yeni çözümler talep eden yarınlara doğru giden bu yolda Lamborghini’nin sunduğu kusursuz yaşam tarzına olan arzuyu pekiştiriyor.” açıklamasında bulundu.

Sián Roadster’in ilk rengi Blu Uranus olacak. Bu renk, Lamborghini Centro Stile tarafından özel olarak seçildi. Centro Stile, her Sián müşterisinin kendi Roadster’inin renginden son dokunuşlarına kadar tamamını dilediği gibi kişiselleştirebilmesi için Ad Personam (Kişiselleştirme) departmanından destek alarak müşteriyle birlikte çalışıyor. Rengini gökyüzünün mavisi ve çayırların yeşilinden alan, performansın getirdiği özgürlüğün ve sürüş zevkinin yansıması olan üstü açık Sián Roadster, Oro Electrum jantlara sahip.

TASARIM DETAYLARI COUNTACH’TAN GELİYOR

Sián Roadster’in havadan görünümü, ilk Countach’tan esinle ikonik Periscopio hattını çağrıştırıyor. Bu hat, kokpitten arkaya doğru diyagonal uzanıyor ve sürücüyle yolcunun arkasındaki aerodinamik hava çıkışlarında son buluyor. Sián’ın uzun ve adaleli hatlarıyla karakteristik aero kanatları, Sián Roadster’e başka bir otomobille karıştırılamayacak kadar güçlü bir profil kazandırıyor. Otomobilin çok düşük konumlanan önünde entegre karbon fiber splitter ile ikonik Lamborghini Y-şekilli farlar bulunuyor.

Sián Roadster’in saf ve karmaşadan uzak tasarımı, otomobilin optimize edilmiş aerodinamik verimliliğinin ve üstün teknolojik özelliklerinin açık bir ifadesi: Hava sırasıyla ön deflektörlerden, kaputtan, yandaki hava girişleriyle çıkışlarından ve son olarak arka spoylerden yönlendiriliyor.

Otomobilin ekstrem ve kaslı arka kısmında Lamborghini’nin kendine özgü altıgen tasarımı ve Countach’ten esinlenilen altı adet altıgen stop lambası göze çarpıyor. Arka kanat, profilin içine entegre edilmiş durumda ve yalnızca sürüş esnasında performansı artırmak için açılıyor.

HİBRİT TEKNOLOJİSİNE SAHİP!

Alçak, güçlü şasi yeni nesil bir V12 motora ev sahipliği yapıyor: Yerel Bologna ağzında ‘şimşek’ veya ‘yıldırım’ anlamına gelen ‘Sián’ kelimesi, Sián Roadster’in elektrifikasyonunun gelecekteki hibrit stratejisinin bir parçası olduğunu gösterirken, doğal havalandırma sistemine sahip Lamborghini süper spor otomobillerin doğasında bulunan olağanüstü duyguyu ve dinamik performansı vurguluyor.

Sián Roadster’ın hibrit sistemi, V12 motorunu yeni bir aktarma organıyla birleştirerek en hafif çözümle mümkün olan en yüksek gücü sağlıyor. 34 hp güç üreten 48 voltluk e-motor, anında tepki ve gelişmiş performans sağlamak için şanzımanla bir bütün oluşturuyor. Elektrikli motor ayrıca geri dönüş ve park etme gibi elektrik gücüyle düşük hızda gerçekleştirilen manevraları da destekliyor. Sian’ın elektrik motoru ve batarya kiti toplamda 34 kg ağırlığında. Böylelikle 1 kg/hp oranı bozulmamış oluyor.

İçten yanmalı motor, titanyum emme supaplarına sahip ve 8.500 d/d’de 785 hp (577 kW) güç ortaya koyacak şekilde iyileştirildi. Hibrit sistemden gelen 34 hp ilave güç de değerlendirildiğinde Sián Roadster toplam 819 hp (602 kW) güce sahip oluyor ve 350 km/s’nin üzerinde bir azami hıza ulaşıyor.

Lamborghini Sián Roadster’de Lamborghini için özel olarak üretilen sofistike yenilemeli fren sistemi bulunuyor. Normal Li-ion bataryaların aksine aynı güçle hem şarj edilip hem boşaltılabilen süper kapasitörün simetrik hareketi, Sián’ın enerji depolama sistemini araç her fren yaptığında tam olarak şarj ediyor. Depolanan enerji anında güç yükleme için kullanılabiliyor. Bu, sürücünün ivmelenme sırasında elektrikli motorun otomatik olarak devreden çıkmasıyla birlikte 130 km/s’ye kadar yüksek torktan anında faydalanmasını sağlıyor ve böylece esnek manevraları iyileştirerek bu sisteme sahip olmayan bir otomobile kıyasla %10 daha yüksek hız olanağı sunuyor.