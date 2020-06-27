Satın aldıktan 20 dakika sonra…

İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborgihi, otomobil severlerin hayallerini süsleyen modeller üreten bir marka. Markanın ürün gamında bulunan Huracan modelinin üzeri açık versiyonu İngiltere West Yorkshire’da bir otoyolda trafik kazasına karıştı. Üzeri açık gövde tip olan otomobilin sadece 20 dakika önce galeriden teslim alındığı kazandan sonra anlaşıldı!

İngiltere’de 266 bin 325 dolar değerinde olan otomobil, mekanik bir sebepten ötürü otoyolda durmak zorunda kaldı ve onun durmasıyla birlikte arkadan gelen başka bir araç duramayıp Lamborghini’ye çarptı!

WYP Polisi resmi twitter hesabından yapılan paylaşım ise otomobilin 20 dakika önce galeriden çıktığını doğruluyor ve “Mekanik bir arıza nedeniyle bu Lamborghini durdu ve bir sürücü ona çarptı” şeklinde bir paylaşım yer alıyor.

BBC’nin haberine göre Lamborghini’ye arkadan çarpan Van sürücüsü kazayla birlikte beyin sarsıntısı geçirdi. Kaza sonucunda otoyolun bir kısmı trafiğe kapandı.