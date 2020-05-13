Sınıfının en iyisi olmaya aday!

Opel’in PSA çatısı altına girmesiyle birlikte Fransız grubun teknolojileri kullanılarak üretilen Corsa modeli 2020 yılı şubat ayında Türkiye yollarıyla buluştu.

Yeni Corsa’yı dışarıdan gördüğünüzde bir önceki jenerasyona göre baştan aşağı değiştiğini fark ediyorsunuz.

Otomobil markanın yeni global altyapısı olan CMP alt yapısı üzerine inşa edilmiş. Bu alt yapı DS 3 Crossback ve yeni 208 modellerinde de kullanılıyor. Bu platform sayesinde Corsa elektrikli ve hibrit olarak da üretilebilecek.

Otomobilin bir önceki jenerasyonda kullanılan platformuna göre CMP platformu 100 km daha hafif!

Önden otomobile göz attığınızda beşgen motor ızgarası, matrix led donanımlı farlar ve dikine tasarlanmış plastik detaylara sahip olan sis farlarıyla size merhaba diyor.

Aracın yan profilini incelediğinizde ise yüksek omuz çizgisi ve gövdeyi hareketlendiren kordon detayları otomobilin şık tasarımını destekliyor.

Gelelim Corsa’nın arka tasarımına… Otomobilin arkası özellikle bagaj üstü spoyleri ile oldukça sportif duruyor. 1.2 PureTech motorlu olan test otomobilimizin egzoz difüzörü ve çift çıkışı da bunu desteklemiş.

Çift parçalı ve yatay olarak tasarlanan stoplar Corsa’nın arkasını daha geniş gösteriyor. Ancak bagaj yükleme eşiği yüksek tasarımlı arka tampon yüzünden biraz yukarıda…

Yeni otomobilin iç detaylarına geçmeden önce boyutlarına göz attığınızda ise 4060 mm uzunluğa, 1765 mm genişliğe ve 1433 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyorsunuz.

Corsa’nın aks mesafesi ise 4060 mm olarak belirtilmiş.

Test otomobilimizde 1.2 litrelik Puretech motor ve 8 ileri tam otomatik şanzıman vardı. Bu detaylar ışığında aracımız 1233 kg ağırlığa ve 309 litre bagaj hacmine sahip.

Gelelim Corsa’nın iç mekanına. Otomobilin sürücü kapısını açıp içeriye geçtiğinizde karşınıza diğer Opel modellerinde de tanıdığınız üç kollu bol tuşlu direksiyon çıkıyor.

Direksiyon üzerinden multimedya sistemini rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Buna ek olarak 3.5 inç boyutunda olan gösterge paneli içindeki yol bilgisayarı ekranını da buradan kontrol ediyorsunuz. Ayrıca direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar sayesinde vites değişimini direksiyondan yapabilirsiniz.

Corsa’nın ön konsolu markanın diğer modelleri olan Insignia, Crossland X ve Grandland X ile benzer detaylara sahip. Konsol ortasında yer alan 7 inç boyutundaki multimedya ekranı ise her işinizi görüyor.

Otomobilin vites kolu ise PSA grubunda kullanılanla aynı. Vites kolunun hemen önünde ise diğer Opel modellerinde de hatırlayacağımız park sensörü ve start stop açma kapama düğmesi yer alıyor.

Yeni Corsa’nın arka koltuğuna geçtiğinizde ise ön kısma göre biraz daha dar olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Cam tavanın olması içerideki sıkıntıyı rahatlatıyor ama b segmenti bir otomobilde olduğunu hemen hatırlanıyor.

Corsa’nın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza PSA’dan tanıdık, oldukça başarılı bir ünite çıkıyor. 1.2 litrelik, 3 silindirli ve turbo beslemeli olan bu motorun adı Puretech.

Motor Corsa’da 100 ve 130 beygirlik iki alternatifle bulunuyor. Bizim aracımızdaki ise 130 beygir güç üreten versiyondu. Motor ayrıca 230 Nm tork üretiyor ve gücünü ön tekerleklere 8 ileri tam otomatik şanzımanla başarılı bir biçimde iletiyor.

Sürüş esnasında otomobilin motoru 3 silindirli olduğu için titreşimleri kullanıcısına hissettiyor. Özellikle yüksek devirlerde motor sesini daha fazla duyuyorsunuz. Otomobilin yol ve rüzgar sesi yalıtımı ise segmentinin ortalamalarında diyebilirim.

Ani hızlanmalarda ve şehir içi kullanımlarında motor işinizi tam manasıyla görüyor. Yakıt tüketimi konusunda ise otomobil fabrika verilerine göre ortalama olarak 4.5 litre gibi iddialı bir değere sahip. Ancak bunu yakalamanız oldukça zor diyebilirim.

Otomobilin sürüş pozisyonu, kokpit ergonomisi ve kullanıcısına verdiği his oldukça memnun edici.

Yeni Corsa ülkemizde 1.2 atmosferik benzinli, 1.2 100 ve 130 hp güç üreten Puretech motorlu ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. Otomatik şanzıman sadece Puretech motor seçeneklerinde sunuluyor.

Corsa’nın fiyatı 130 bin 900 TL’den başlıyor. Test aracımızın fiyatının başlangıcı ise 155 bin 900 TL. Ekstra donanımlarının listede yer alan fiyatlarını bunun üzerine eklerseniz de otomobil 160 bin TL’nin üzerine rahatlıkla çıkıyor.