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Skoda’dan rekor teslimat!

Çek marka Skoda, haziran ayında gerçekleştirdiği rekor satış adediyle adından söz ettiriyor. Marka, yeni kompakt sınıf temsilcisi olan Scala'dan 2364 adet, Superb modelinden ise 353 adet teslimat yaptı.

Sozcu.com.tr
14:40 -
Haberler Otomotiv
Skoda’dan rekor teslimat!

Türkiye pazarında bu yıl satışına başlanacak Scala modeli, daha satışa sunulmadan hem filo hem perakende pazarına iddialı bir giriş yaparak gücünü göstermiş oldu.

“Marka tarihinin en büyük teslimatı”

Gerçekleştirilen bu dev teslimatın, Skoda markasının dünya çapındaki filo satışları arasında tek seferde yaptığı en büyük teslimat olduğunu hatırlatan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Yüce Auto olarak markamız için tarihi bir dönem yaşıyoruz. Abdi İbrahim'e gerçekleştirdiğimiz bu teslimatın marka tarihinde bir ilk olmasının yanı sıra, Türkiye'de henüz satışına başlamadığımız Scala modelimiz olması ve çok yüksek adetlerde teslimat yapılması bizim için ayrıca önem taşıyor.” dedi.

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