Skoda’dan rekor teslimat!

Türkiye pazarında bu yıl satışına başlanacak Scala modeli, daha satışa sunulmadan hem filo hem perakende pazarına iddialı bir giriş yaparak gücünü göstermiş oldu.

“Marka tarihinin en büyük teslimatı”

Gerçekleştirilen bu dev teslimatın, Skoda markasının dünya çapındaki filo satışları arasında tek seferde yaptığı en büyük teslimat olduğunu hatırlatan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Yüce Auto olarak markamız için tarihi bir dönem yaşıyoruz. Abdi İbrahim'e gerçekleştirdiğimiz bu teslimatın marka tarihinde bir ilk olmasının yanı sıra, Türkiye'de henüz satışına başlamadığımız Scala modelimiz olması ve çok yüksek adetlerde teslimat yapılması bizim için ayrıca önem taşıyor.” dedi.