Suzuki pistlerdeki 60. yılını kutluyor!

Suzuki, MotoGP 2020 sezonuna takımı Suzuki Ecstar'ın yetenekli kadrosu ve yeni renkleriyle hazırlanıyor. Suzuki, Alex Rins – Joan Mir ikilisinden oluşan Ecstar ekibi ve geleneksel arduvaz gümüş-mavi yeni renk kombinasyonuyla, yeni başarılara hazırlanıyor.

Kazandığı iki zafer ve on bir kez de ilk 5 içerisinde yer almasıyla 2019 yılı şampiyonasını 4. sırada tamamlayan Suzuki Ecstar'ın deneyimli ismi Álex Rins ise MotoGP'nin en iyi pilotlarından biri olmaya devam ediyor. Yine geçtiğimiz sene başarılı bir çaylaklık sezonunu geride bırakan Joan Mir, on defa ilk 10 içerisinde yer alması ve Avustralya GP'sinde yarışı beşinci sırada tamamlamasıyla yeni sezona formda bir giriş gerçekleştiriyor. Suzuki'nin yarış motoru GSX-RR üzerinde yapılan teknik iyileştirmeler ve takım içi organizasyonun geliştirilmesi ise Suzuki Ecstar takımının en büyük artıları olarak görülüyor.

DOPDOLU 60 SENE!

1960 yılında Man Adası Turist Kupası'na katılarak start alan Suzuki'nin yarış serüveni, iki yıl sonra 50 CC kategorisinde düzenlenen Gran Prix yarışlarında Suzuki pilotu Ernst Degner'in dünya şampiyonu olmasıyla devam etti. Suzuki, fabrika takımı olarak o tarihten bu yana; 2019 yılında Álex Rins ile Amerika GP'si ve İngiltere GP'si zaferlerine kadar 14 dünya şampiyonluğu dahil uzun bir başarı listesine imza attı. Bu başarıda, geleneksel Suzuki mirası ve yine Suzuki'nin motorsporlarına uygun DNA'sı ile geliştirilen motosikletler ve Suzuki Ecstar teknik ekibinin istikrarlı çalışmaları etkili oldu.