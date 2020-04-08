TOKKDER Başkanı Ekici: Günlük kiralama işi yüzde 60 düştü!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici ile telefonda görüşüp sektörün durumunu sordum. Ekici, corona virüsü salgını nedeniyle sınırların kapanması, uçuşların durması ve insanların evde kalması sonucunda uzun dönem kiralamadan çok kısa yani günlük kiralamanın büyük darbe yediğini belirtti. Ekici, “Şu an için kısa dönem yani günlük kiralama (rent a car) iş hacminde 10 Mart'tan bu yana yüzde 60'a yakın daralma yaşandı. Bu oran havalimanlarında yüzde 100'ü buldu” dedi.

ALLAHTAN YATIRIM YAPMADIK

Günlük kiralama içinde yoğun sezonun mayıs-haziran aylarında başladığını hatırlatan Ekici, bu yüzden kiralama şirketlerinin yeni araç yatırımlarını bu dönemde yaptığını söyledi. İşte bu noktada sektörün en büyük şansının henüz yatırım yapmadan bu sürece yakalanması olduğunu aktaran Ekici şöyle konuştu: “Normal şartlarda sezon başında günlük kiralama işi için 20 bin civarında yeni otomobil alıp, filoya eklenir. Pandemi mart ayında başladığı için kimse yeni araç almamıştı ve bu gidişle bu sezon hiç de alınmayacaktır. Sektör bu yılı mevcut araç parkıyla tamamlar, o da 15-20 bin araç olur. Eğer bu süreç yaşanmasıydı, sezona bağlı park 35-40 bin adedi bulurdu. Eğer pandemi döneminde yatırım yapmış olsaydık o zaman işimiz çok daha zor olurdu.”

DHMİ'YE YAZI YAZDIK

Havalimanlarında faaliyetlerin tamamen durduğunu ancak yüksek kira ödemeye devam ettiklerini de belirten İnan Ekici, “Hal böyleyken, araç kiralama şirketlerinin havalimanlarındaki ofisleri için ödedikleri kira bedelleri ile işlerini sürdürmeleri mümkün değil. Bunun için DHMİ'ye TOKKDER olarak bir yazı yazarak talebimizi ilettik. Kira bedelleri ve tahakkuk eden diğer ödemelerde geçici bir süre için yüzde 100 indirim yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

UZUN DÖNEM ETKİLENMEDİ

Uzun dönem operasyonel kiralama işinde ise günlük kiralama gibi çok büyük bir sıkıntının olmadığını dile getiren Ekici, “Çünkü herkes yaşadığımız bu salgına geçici olarak bakıyor. O yüzden 1-2 ay için hiçbir şirket aracından vazgeçmek, kontratını iptal etmek istemiyor. Zaten Ağustos 2018 krizinden sonra ağırlıklı olarak TL ile kirama yapmaya başladığımız için bugün araçları iade eden, bundan 2-3 ay sonra artan kurlardan dolayı çok daha yüksek bedelle kiralama yapacağını biliyor” yorumunu yaptı.

SON 2 YILDIR DARALIYOR

Araç kiralama sektörünün 2018 ve 2019'da yaşadığı büyük daralmadan sonra 2020 yılında çıkışa geçeceğini beklediklerini hatırlatan Ekici, “Salgına kadar biz normal şartlarda bu yıl yüzde 6-7 büyüme bekliyorduk. Bugün ise kısa dönem kiralamada yüzde 50, uzun dönem kiralamada ise yüzde 10-15'lik bir daralma bekliyoruz. Tabi pandemi süreci daha uzun sürerse işler değişir” dedi.